Восстановление повреждённых ногтей: два простых способа с использованием чайных пакетиков и специального клея

Спасение маникюра: эффективно исправить сломанный ноготь можно с помощью чайных пакетиков и клея для типс

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Восстановление повреждённых ногтей - важный аспект ухода за руками. Сегодня мы рассмотрим эффективные способы починки сломанного ногтя с использованием доступных средств от beautylish.com.

Фото: blncdbeauty.com/

Заплатка из чайного пакетика

Уберите лак с повреждённого ногтя и вымойте руку теплой водой. Отрежьте кусочек фильтра чайного пакета, который будет соответствовать размеру трещины. Нанесите тонкий слой прозрачного лака и, пока он еще влажный, приложите к сломанному участку заплатку. С помощью зубочистки аккуратно переместите её так, чтобы она плотно прилегала к ногтю. Нанесите еще один слой прозрачного лака поверх и дайте ему полностью высохнуть. После этого отполируйте ноготь пилкой до гладкости.

Клей для типс

В качестве альтернативы вы также можете использовать небольшое количество клея для накладных ногтей. Нанесите его на пораженную область и осторожно сомкните две стороны трещины, пока клей не затвердеет. Дайте ему высохнуть несколько минут, затем отполируйте ноготь до гладкости (при необходимости). Нанесите слой прозрачного лака для ногтей поверх клея для дополнительного укрепления.

Для дополнительной маскировки вы можете нанести цветной лак на отремонтированный ноготь, чтобы скрыть заплатку или клей.