Как создать карту желаний в 2024 году. Мечты точно исполнятся

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Карты желаний: как запрограммировать мозг на свершения

1:57
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Создание карты желаний — это процесс, который позволяет вам ясно определить и визуализировать свои цели. Следуя этим советам, вы сможете создать эффективную карту желаний и продвигаться в направлении их достижения.

Карты желаний: как запрограммировать мозг на свершения
Фото: unsplash.com by Thomas Kelley thkelley is licensed under Creative Commons Zero, Public Domain Dedication

Используйте разные цвета для разных категорий желаний. Например, вы можете использовать зелёный для денег, красный для любви и синий для здоровья.

План создания карты желаний

  • Определите свои желания. Прежде чем приступить к созданию карты желаний, важно определить, чего вы действительно хотите. Это могут быть материальные вещи, такие как новый дом или автомобиль, или нематериальные вещи, такие как счастье, здоровье или любовь.
  • Найдите изображения, которые представляют ваши желания. После того, как вы определили свои желания, найдите изображения, которые их представляют. Эти изображения могут быть вырезаны из журналов, распечатаны из интернета или нарисованы вами.
  • Создайте коллаж. Приклейте изображения на большой лист бумаги или картона. Вы можете расположить их в любом порядке, который вам нравится.
  • Активируйте свою карту желаний. После того как вы создали свою карту желаний, активируйте её, повесив на видное место. Каждый день смотрите на свою карту и представляйте, как ваши желания уже исполнились.

Советы по созданию эффективной карты желаний

  • Будьте конкретны в своих желаниях.
  • Используйте позитивные утверждения.
  • Верьте в свои желания.
  • Будьте терпеливы.

Исполнение желаний требует времени. Не расстраивайтесь, если ваши желания не исполняются сразу. Продолжайте смотреть на свою карту желаний и представлять, как они уже исполнились.

Создание карты желаний — это мощный способ привлечь в свою жизнь то, чего вы хотите. Если вы будете следовать этим советам, вы увеличите вероятность того, что ваши желания исполнятся.

ДОСКА ЖЕЛАНИЙ Как правильно оформить? КАРТА ВИЗУАЛИЗАЦИИ желаний как сделать правильно?
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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