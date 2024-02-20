Выбираем дезодорант ребёнку: на что нужно обратить внимание и чего не должно быть в составе косметического средства

Лучшие дезодоранты для детей и подростков: как правильно выбрать и когда использовать

1:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выбор дезодоранта для детей может оказаться непростым, учитывая множество вариантов на рынке. Однако, при выборе подходящего средства для ухода за кожей подмышек ребенка, важно учитывать его активность и индивидуальные особенности. Важно понимать разницу между дезодорантом и антиперспирантом, так как многие считают их одним и тем же.

Фото: openverse by Elizabeth Albert is licensed under CC BY 2.0

Дезодорант предназначен для предотвращения неприятного запаха пота и освежения кожи, в то время как антиперспирант, благодаря содержанию солей алюминия, закрывает поры и уменьшает потоотделение. Важно выбирать средства без вредных химических компонентов, таких как парабены и спирт.

Существует несколько формул и текстур дезодорантов, включая спреи, кремы, роликовые и твердые дезодоранты. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, и выбор зависит от предпочтений и потребностей вашего ребенка.

Правильное применение дезодоранта включает в себя следующие шаги: очищение кожи подмышек, полное высыхание кожи, нанесение дезодоранта на сухую кожу и дополнительное нанесение в течение дня при необходимости. Важно также проверить реакцию кожи на аллергию перед использованием нового средства.

Некоторые из рекомендуемых дезодорантов для детей включают в себя "Eva natura for teens energy" в виде спрея, "Nivea angel star" в виде шарикового дезодоранта, "Rexona свежесть душа" в виде роликового дезодоранта, "Lavera" в виде био-дезодоранта и "L'occitane citrus verbena" в виде твердого дезодоранта.

ДЕЗОДОРАНТЫ и АНТИПЕРСПИРАНТЫ - выбираем лучшие