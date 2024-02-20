Для кожи, склонной к чувствительности: продукты без ароматизаторов, которые имеют приятный запах

Для чувствительной кожи: средства без отдушек, которые приятно пахнут

2:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если ваша кожа чрезвычайно чувствительна, вы наверняка понимаете, насколько легко ошибиться с выбором косметических средств. Часто причина кроется именно в ароматах — невозможно предугадать, как ваша кожа отреагирует на тот или иной запах. А что если состав средства включает в себя 50 компонентов? Вероятность неправильного выбора слишком велика.

Фото: openverse.org by franchiseopportunitiesphotos is licensed under CC BY-SA 2.0.

В таком случае косметолог-эстетист из клиники Aging Control, Таисия Петрова, советует избегать не только парфюмерных отдушек, но и спирта, ретиноидов и фруктовых кислот (таких как гликолевая, молочная, лимонная). Она говорит: "Выбирайте средства на масляной основе с максимально натуральным составом. Лучше отдавать предпочтение проверенным аптечным брендам. Например, хорошие средства есть в линии Tolerance от бренда Avene, в линии Neuro Sensitive Cellular Doctor бренда Babor, а также у марки Bioderma".

Если говорить о косметике без отдушек (Fragrance-Free), то здесь возникает одно неудобство: она либо совсем не пахнет, либо имеет неприятный запах. Второй вариант для многих предпочтительнее — такие средства вызывают больше доверия. Но если вам трудно ежедневно использовать уход, который не имеет подходящего для вас запаха или даже вызывает раздражение, нужно искать компромисс. Вот семь средств, которые, несмотря на отсутствие отдушек в составе, обладают нежными и приятными ароматами.

Крем для кожи вокруг глаз C-Tango™ Multivitamin Eye Cream, Drunk Elephant: бренд Drunk Elephant — один из наиболее перспективных космецевтических брендов современности. Он известен своим принципом использования только биосовместимых ингредиентов, исключая при этом шесть компонентов: эфирные масла, алкоголь, силиконы, отдушки, лаурилсульфат натрия и химические солнцезащитные фильтры.

Крем для лица Pink Cloud Rosewater Moisture Creme, Herbivore: бренд Herbivore предлагает косметику с натуральными компонентами и растительными маслами холодного отжима, избегая GMO. Хотя принципиального отказа от отдушек у бренда нет, некоторые средства они включают лишь по необходимости.

Увлажняющий тоник без масел Ultra Facial Oil-Free Toner, Kiehl's: Этот продукт подходит для нормальной и склонной к жирности кожи. В его составе нет спирта, масел, парабенов и отдушек, и его легкий аромат не раздражает.

Увлажняющий тоник без масел Ultra Facial Oil-Free Toner, Kiehl's: Этот продукт подходит для нормальной и склонной к жирности кожи. В его составе нет спирта, масел, парабенов и отдушек, и его легкий аромат не раздражает. Очищающие салфетки для снятия макияжа Neutrogena: это оптимальный вариант для тех, кто не хочет возить с собой мицеллярную воду в поездках или ходит в спортзал сразу после работы. После использования нет стянутости, и салфетки оставляют сладковатый аромат, который не остается на коже.

Как сделать так, чтобы от вас всегда исходил потрясающий запах (Никакого парфюма!)