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Уменьшает объем и придает коже упругость: принцип работы инновационной процедуры RSL-скульптурирования

Убирает объем и делает кожу упругой: как работает инновационное RSL-скульптурирование

3:12
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Уход за собой является ключом к красивой коже, однако в некоторых случаях домашний уход может оказаться недостаточным для достижения желаемого результата. В таких ситуациях помощь могут оказать аппаратные процедуры.

Убирает объем и делает кожу упругой: как работает инновационное RSL-скульптурирование
Фото: flickr.com by Earl McGehee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Доктор косметолог и дерматовенеролог из клиники GEN87 на Шаболовской, Юлия Владимировна Красная, рассказывает о методе роллерной виброкомпрессии сферами RS, который помогает избавиться от целлюлита и улучшить состояние кожи.

Что такое процедура RSL:

RSL представляет собой запатентованный метод роллерной виброкомпрессии сферами. Это аппаратный массаж, способный уменьшить объем тела до двух размеров, устранить целлюлит даже на третьей-четвертой стадии, не повреждая кожу, и улучшить общее состояние организма.

Процедура RSL оказывает не только косметическое воздействие, но и медицинское, так как способствует повышению иммунитета, нормализует клеточный метаболизм, инициирует детоксикацию организма и стабилизирует работу различных органов и систем, таких как щитовидная железа и надпочечники.

Принцип работы аппарата:

Аппарат стимулирует клетки и активизирует метаболические процессы через глубокое механическое воздействие вибрационных сжатий на дерму. Процедура RSL объединяет в себе методы роллерной виброкомпрессии сферами и светодиодной LED-терапии, используя красный свет для ускорения обмена веществ и кровообращения, что способствует насыщению клеток кислородом и питательными веществами, стимулирует синтез коллагена и эластина и повышает упругость кожи.

Процедура продолжается 60 минут, в течение которых специалист проводит обработку всех участков тела, включая стопы и ладони.

Результат и рекомендации по курсу процедур:

Результат зависит от поставленных перед процедурой целей. Для моделирования фигуры рекомендуется пройти один-два курса из 6-12 процедур в течение года, с интервалом в три-пять дней между ними. Для поддержания здоровья организма достаточно проводить процедуру один-два раза в месяц.

Для длительного сохранения результата рекомендуется поддерживать здоровое питание и регулярно заниматься физическими упражнениями.

Сочетание с другими процедурами:

Процедура RSL улучшает результаты RF-лифтинга и ускоряет действие липолитических препаратов. Ее также можно сочетать с криолиполизом и обертыванием для достижения желаемых результатов по уменьшению целлюлита и улучшению тонуса кожи.

Показания и противопоказания:

Процедура RSL рекомендуется пациентам с целлюлитом любой стадии, избыточными жировыми отложениями и дряблой кожей, а также тем, кто ведет малоподвижный образ жизни и страдает синдромом усталых ног. Ее также можно применять для подготовки к пластическим операциям и реабилитации после них.

Противопоказания включают онкологические и инфекционные заболевания, острые состояния и высокую температуру тела, кожные заболевания, гипертоническую болезнь в стадии декомпенсации, атеросклероз нижних конечностей, острые и хронические тромбофлебиты, беременность и др.

RSL-скульптурирование
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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