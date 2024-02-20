Советы из популярной книги "Секреты здоровья волос", которые ценят трихологи

Лайфхаки из книги "Секреты здоровья волос", которую обожают трихологи

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Издание "Секреты здоровья волос" от Джона Грея, Антонеллы Тости и Дженнифер Марш — обязательная книга для многих трихологов, предлагающая 7 ценных советов, которые изменят ваш подход к уходу и лечению волос.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Совет №1: Включите в рацион стакан морковного сока с оливковым маслом для улучшения состояния волос благодаря антиоксидантам и витамину А.

Совет №2: Исключите дефицит витаминов группы В, особенно биотина и витамина B5, чтобы предотвратить выпадение волос.

Совет №3: Занимайтесь спортом для улучшения кровообращения и питания фолликулов волос.

Совет №4: Разнообразьте рацион, включив продукты, богатые витаминами группы В, такие как листовые овощи, рыба и печень.

Совет №5: Пейте витамин Е, содержащийся в оливковом масле, кукурузном и подсолнечном маслах, а также в брокколи и шпинате, для молодости и красоты волос.

Совет №6: Используйте яйцо вместо шампуня для очищения и защиты волос от повреждений.

Совет №7: Избегайте агрессивных химических веществ, таких как аммоний лаурет сульфат и аммоний лаурет сульфат, в составе шампуней, чтобы предотвратить серьезные проблемы с волосами.

СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЫХ И КРАСИВЫХ ВОЛОС! Разговор с трихологом