Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему нельзя заправлять машину до полного бака: объяснение эксперта
В апреле выходит RPG Whisker Waters с милым котиком-рыбаком
Лайфхаки из книги "Секреты здоровья волос", которую обожают трихологи
Уборка после ремонта: пошаговая инструкция и полезные советы
Назван простой способ определить реальный пробег подержанного авто
Список незаменимых рабочих команд в Minecraft
Иран и Россия договорились о взаимодействии в сфере кино
Минобороны РФ: штурмовая группа Матюхина застала врасплох и заставила отступить резервы ВСУ
Российский пулеметчик Алексей Неверов подорвал себя вместе с боевиками ВСУ
Спрей с пантенолом для придания блеска и увлажнения волос

Спрей c пантенолом для блеска и увлажнения волос

1:24
Моя семья » Красота и стиль

Пантенол — известный компонент в сфере ухода за лицом, обладающий ранозаживляющим и смягчающим действием. Многие не знают, что он также эффективен для ухода за волосами, придавая им шелковистость всего за 30 минут.

Спрей c пантенолом для блеска и увлажнения волос
Фото: openverse.org by colourauthority.com is licensed under CC BY 2.0.

Пантенол, или провитамин В5, активируется в витамин в организме через окислительные процессы. Его синтезировали в 1930-х годах, и с тех пор было обнаружено, что этот компонент играет важную роль в поддержании молодости и красоты. Он стимулирует регенерацию клеток и обладает отличными увлажняющими свойствами благодаря своей гигроскопичности, что способствует удержанию влаги в коже и волосах.

Врачи рекомендуют использовать пантенол для ухода за детьми, так как он помогает заживлять мелкие ранки и предотвращает атопический дерматит. Он также применяется для лечения и восстановления волос.

Существует несколько способов использования пантенола:

  • Маска: нанесите пену пантенола на сухие волосы, оставьте на 30 минут, затем смойте. Это придаст волосам блеск.
  • Вместо укладочных средств: нанесите немного пантенола по всей длине волос и высушите их с использованием брашинга для создания укладки и разглаживания волос.
  • Как средство для ускорения роста волос: используйте гель с пантенолом на волосы, чтобы укрепить их и ускорить рост.
Как использовать все виды стайлинговых средств: инструкция по применению
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что лучше понял положение дел в Америке после смерти Алексея Навального*

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказал неожиданную точку зрения, связанную со смертью российского оппозиционера Алексея Навального*.

Дональд Трамп заявил, что после смерти Навального* он лучше осознал происходящее в Америке
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Пять продуктов для ухода за кожей вокруг глаз, обладающих удивительным действием
Этот "соседушка" для картошки повысит её урожайность в два раза: посоветовали опытные агрономы
Офицеры ВС РФ и ВСУ назвали главные составляющие успеха ВС РФ в Авдеевке Любовь Степушова Большая победа России в Авдеевке ввергла Запад в уныние и депрессию Дмитрий Плотников Либеральная оппозиция оказалась не в состоянии выбрать, кто для неё Навальный* Олег Володин
Финские резервисты не желают служить в армии после обострения отношений с Россией
Рассекречено: СВО проходит на землях Украины, купленных США, КНР и шейхами
3 простых секрета идеальных кухонных полотенец: как легко избавиться от пятен - рассказываем
3 простых секрета идеальных кухонных полотенец: как легко избавиться от пятен - рассказываем
Последние материалы
Лайфхаки из книги "Секреты здоровья волос", которую обожают трихологи
Уборка после ремонта: пошаговая инструкция и полезные советы
Спрей c пантенолом для блеска и увлажнения волос
Назван простой способ определить реальный пробег подержанного авто
Список незаменимых рабочих команд в Minecraft
Иран и Россия договорились о взаимодействии в сфере кино
Минобороны РФ: штурмовая группа Матюхина застала врасплох и заставила отступить резервы ВСУ
Российский пулеметчик Алексей Неверов подорвал себя вместе с боевиками ВСУ
Для того, чтобы картошке лучше рослось
В США рассказали об усилении поддержки израильских и турецких воздушных флотов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников