Спрей с пантенолом для придания блеска и увлажнения волос

Спрей c пантенолом для блеска и увлажнения волос

1:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пантенол — известный компонент в сфере ухода за лицом, обладающий ранозаживляющим и смягчающим действием. Многие не знают, что он также эффективен для ухода за волосами, придавая им шелковистость всего за 30 минут.

Фото: openverse.org by colourauthority.com is licensed under CC BY 2.0.

Пантенол, или провитамин В5, активируется в витамин в организме через окислительные процессы. Его синтезировали в 1930-х годах, и с тех пор было обнаружено, что этот компонент играет важную роль в поддержании молодости и красоты. Он стимулирует регенерацию клеток и обладает отличными увлажняющими свойствами благодаря своей гигроскопичности, что способствует удержанию влаги в коже и волосах.

Врачи рекомендуют использовать пантенол для ухода за детьми, так как он помогает заживлять мелкие ранки и предотвращает атопический дерматит. Он также применяется для лечения и восстановления волос.

Существует несколько способов использования пантенола:

Маска: нанесите пену пантенола на сухие волосы, оставьте на 30 минут, затем смойте. Это придаст волосам блеск.

Вместо укладочных средств: нанесите немного пантенола по всей длине волос и высушите их с использованием брашинга для создания укладки и разглаживания волос.

Как средство для ускорения роста волос: используйте гель с пантенолом на волосы, чтобы укрепить их и ускорить рост.

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