Спрей с пантенолом для придания блеска и увлажнения волос

Пантенол — известный компонент в сфере ухода за лицом, обладающий ранозаживляющим и смягчающим действием. Многие не знают, что он также эффективен для ухода за волосами, придавая им шелковистость всего за 30 минут.
Пантенол, или провитамин В5, активируется в витамин в организме через окислительные процессы. Его синтезировали в 1930-х годах, и с тех пор было обнаружено, что этот компонент играет важную роль в поддержании молодости и красоты. Он стимулирует регенерацию клеток и обладает отличными увлажняющими свойствами благодаря своей гигроскопичности, что способствует удержанию влаги в коже и волосах.
Врачи рекомендуют использовать пантенол для ухода за детьми, так как он помогает заживлять мелкие ранки и предотвращает атопический дерматит. Он также применяется для лечения и восстановления волос.
Существует несколько способов использования пантенола:
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