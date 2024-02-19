Какие негативные последствия может вызвать статическое электричество для волос и как его устранить

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Чем опасно статическое электричество для волос и как его снять

1:27
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Эксперт трихолог-консультант Анна Порткова поделилась причинами и последствиями электризации волос, а также рассказала, какие компоненты следует искать в уходовых средствах, чтобы избежать этого неприятного явления.

Чем опасно статическое электричество для волос и как его снять
Фото: openverse.org by gagilas is licensed under CC BY-SA 2.0.

Статическое электричество возникает при трении объектов с разным зарядом, например, волос и синтетических тканей. При смене температурного режима или при сухом воздухе волосы становятся более подверженными электризации, особенно сухие пряди.

Чтобы бороться с электризацией волос, необходимо правильно подобрать уходовые средства. Увлажняющие маски с активными компонентами, такими как эфирные масла, гиалуроновая кислота и пантенол, помогают удерживать влагу в волосах и предотвращать их сушку и электризацию.

Важно также использовать правильные расчески с антистатическим эффектом и средства для стайлинга, которые помогут бороться с электризацией. Несмываемые средства создают на поверхности волоса защитную пленку, предотвращая потерю влаги и нейтрализуя воздействие сухого воздуха и трения с одеждой.

При сушке феном стоит уменьшить температуру и расстояние между волосами и нагревательным прибором, а также по возможности отказаться от его использования. Кроме того, полезно искать в составе уходовых средств компоненты с антистатическим эффектом, такие как glycerin, chitosan и stearamidopropyl dimethylamine.

Как избавиться от статического электричества
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