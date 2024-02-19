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Мочевина становится неотъемлемым компонентом, когда другие средства уже не приносят облегчения сухой коже

Мочевина вернёт сухой коже свежесть и упругость

1:54
Моя семья » Красота и стиль

Хотите, чтобы ваша кожа не напоминала сухой лист зимой? Ищите в составе уходовой косметики мочевину. Этот компонент, хотя и не звучит идеально, способен дать коже необходимое увлажнение, когда другие средства уже не помогают. Узнайте больше о нем в нашем бьюти-ликбезе!

Мочевина вернёт сухой коже свежесть и упругость
Фото: Own work by MarkBuckawicki is licensed under public domain

Мочевина, известная на латыни как Urea, представляет собой твердое органическое соединение, похожее на кристаллы сахара. Этот ингредиент играет важную роль в регулировании множества процессов в клетках.

Активное применение мочевины в фармацевтике и космецевтике обусловлено ее уникальными свойствами. Мочевина обладает прекрасными гигроскопическими, антисептическими, защитными и заживляющими свойствами.

Уникальный эффект мочевины объясняется ее способностью удерживать влагу в роговом слое и межклеточном пространстве, а также транспортировать воду ближе к эпидермису. Кроме того, она способна разрушать оболочки омертвевших клеток, обеспечивая эффект эксфолиации.

При использовании косметических средств с мочевиной следует учитывать ее концентрацию, которая может варьироваться от 1% до 50%. Выбор концентрации зависит от типа кожи и целей применения. Важно избегать избыточного использования мочевины, так как это может вызвать раздражение кожи.

Мочевину можно найти в различных уходовых средствах, начиная от кремов для тела до средств для ухода за лицом. Например, крем Topicream с содержанием мочевины 2% отлично увлажняет кожу тела, а увлажняющий крем для лица с мочевиной от Uriage идеально подходит для зимнего ухода за кожей.

Итак, несмотря на то, что мочевина имеет не очень привлекательное название, её применение в косметике помогает эффективно бороться с сухостью кожи и обеспечивать ей необходимое увлажнение.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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