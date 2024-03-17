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Футболка вновь станет белоснежной, если воспользоваться этими простыми методами отбеливания

Каким образом можно отбелить белую футболку в домашних условиях

3:35
Моя семья » Красота и стиль

Рекомендации по отбеливанию белых футболок. Разберём несколько методов:

Каким образом можно отбелить белую футболку в домашних условиях
Фото: unsplash.com by Max Lakutin lktnm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  1. народные методы отбеливания;
  2. профессиональные средства;
  3. меры профилактики.

При стирке белых вещей следует отделять их от цветной одежды, чтобы избежать переноса красителей на белую ткань.

Также необходимо учитывать рекомендации производителя, которые указаны на этикетке: там указаны разрешенные способы, режим и температура стирки.

Народные методы отбеливания

Вываривание

В кастрюлю помещают натёртое на крупной тёрке хозяйственное мыло, заливают водой и доводят раствор до кипения. Затем футболку помещают в раствор и вываривают её в течение 30 минут. После этого её полощут и вешают сушиться.

Интенсивная стирка

Обычно это режим "Хлопок", который предусматривает стирку при температуре 90 °C. Этот метод является достаточно агрессивным и может повредить поверхностные ворсинки ткани. Используйте его только в том случае, если вы уверены в прочности ткани.

Замачивание

В процессе замачивания также часто используется хозяйственное мыло.

Важно помнить, что некоторые народные средства могут оставлять следы на одежде, несмотря на их простоту и доступность.

Рекомендуется провести предварительное тестирование перед использованием любого средства на видимых частях одежды. Для этого нанесите небольшое количество средства на подгиб нижнего края одежды с изнаночной стороны, подождите некоторое время и оцените результат.

Перекись водорода

Если вы используете неразбавленную перекись водорода, обратите внимание, что окислительная реакция, при которой выделяется кислород, продолжается около 1-2 минут, после чего средство можно смыть. Если вы приготавливаете водный раствор, рекомендуется использовать пропорцию двух столовых ложек перекиси на литр воды. Замочите загрязнённое белье в этом растворе на полчаса-час, а затем постирайте его.

Важно помнить, что если не смыть перекись водорода с ткани, она может пожелтеть, поэтому рекомендуется полоскать и стирать одежду после использования этого средства.

Борная кислота

Для использования борной кислоты растворите один пакетик или 10 г порошка в литре воды. Тщательно пропитайте загрязнённые участки этим раствором, затем покройте их пленкой и оставьте на 2 часа. После этого постирайте.

Ацетилсалициловая кислота

Ацетилсалициловая кислота, более известная как аспирин, также может быть использована для отбеливания. Растворите 2 измельченные таблетки аспирина в стакане теплой воды и нанесите на пятна. Оставьте на 30-40 минут.

Лимонная кислота

Растворите 10 г порошка лимонной кислоты в литре воды и обработайте пятна. Оставьте на 2 часа.

Профессиональные средства для отбеливания

Следующие методы относятся к профессиональным средствам для отбеливания белых вещей.

Пятновыводители

Используйте пятновыводители точечно или для обработки всей футболки.

Отбеливатели

Хлорные отбеливатели подходят для однотонных вещей из плотных прочных материалов.

Стиральный порошок

Сделайте из стирального порошка и воды густую кашицу и нанесите на пятна.

Профилактика

Стирайте новую вещь в холодной воде сразу после покупки.
Прополощите в растворе уксуса (1 столовая ложка на литр воды).
Либо прополощите в растворе поваренной соли (2 столовые ложки на литр воды). Застирывайте пятна как можно быстрее.

ОТБЕЛИТЬ БЕЛЫЕ ВЕЩИ. Этот способ отстирает ВСЁ! Как вернуть белизну посеревшим, пожелтевшим вещам
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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