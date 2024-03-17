Футболка вновь станет белоснежной, если воспользоваться этими простыми методами отбеливания

Рекомендации по отбеливанию белых футболок. Разберём несколько методов:
При стирке белых вещей следует отделять их от цветной одежды, чтобы избежать переноса красителей на белую ткань.
Также необходимо учитывать рекомендации производителя, которые указаны на этикетке: там указаны разрешенные способы, режим и температура стирки.
В кастрюлю помещают натёртое на крупной тёрке хозяйственное мыло, заливают водой и доводят раствор до кипения. Затем футболку помещают в раствор и вываривают её в течение 30 минут. После этого её полощут и вешают сушиться.
Обычно это режим "Хлопок", который предусматривает стирку при температуре 90 °C. Этот метод является достаточно агрессивным и может повредить поверхностные ворсинки ткани. Используйте его только в том случае, если вы уверены в прочности ткани.
В процессе замачивания также часто используется хозяйственное мыло.
Важно помнить, что некоторые народные средства могут оставлять следы на одежде, несмотря на их простоту и доступность.
Рекомендуется провести предварительное тестирование перед использованием любого средства на видимых частях одежды. Для этого нанесите небольшое количество средства на подгиб нижнего края одежды с изнаночной стороны, подождите некоторое время и оцените результат.
Если вы используете неразбавленную перекись водорода, обратите внимание, что окислительная реакция, при которой выделяется кислород, продолжается около 1-2 минут, после чего средство можно смыть. Если вы приготавливаете водный раствор, рекомендуется использовать пропорцию двух столовых ложек перекиси на литр воды. Замочите загрязнённое белье в этом растворе на полчаса-час, а затем постирайте его.
Важно помнить, что если не смыть перекись водорода с ткани, она может пожелтеть, поэтому рекомендуется полоскать и стирать одежду после использования этого средства.
Для использования борной кислоты растворите один пакетик или 10 г порошка в литре воды. Тщательно пропитайте загрязнённые участки этим раствором, затем покройте их пленкой и оставьте на 2 часа. После этого постирайте.
Ацетилсалициловая кислота, более известная как аспирин, также может быть использована для отбеливания. Растворите 2 измельченные таблетки аспирина в стакане теплой воды и нанесите на пятна. Оставьте на 30-40 минут.
Растворите 10 г порошка лимонной кислоты в литре воды и обработайте пятна. Оставьте на 2 часа.
Следующие методы относятся к профессиональным средствам для отбеливания белых вещей.
Используйте пятновыводители точечно или для обработки всей футболки.
Хлорные отбеливатели подходят для однотонных вещей из плотных прочных материалов.
Сделайте из стирального порошка и воды густую кашицу и нанесите на пятна.
Стирайте новую вещь в холодной воде сразу после покупки.
Прополощите в растворе уксуса (1 столовая ложка на литр воды).
Либо прополощите в растворе поваренной соли (2 столовые ложки на литр воды). Застирывайте пятна как можно быстрее.
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