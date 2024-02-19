Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Клава Кока отправилась в романтическое путешествие в Париж
Япония успешно запустила аппарат для очистки космического мусора
Таролог Листовская рассказала, что ждет знаки Зодиака в последней декаде февраля
Детские болезни могут быть связаны с психологическими причинами
В России за разглашение зарплат коллег может грозить увольнение
ЦИПСО готовит серию вбросов, а ГУР с СБУ атаки по инфраструктуре России
Спортивный эксперт Склизков напомнил правила выбора лыж для классического хода
Три способа полюбить снова греческий йогурт
Венгрия не станет блокировать новый пакет антироссийских санкций
Как подготовиться к вечеринке и справиться с утренними отеками: 8 универсальных продуктов для красоты

Как подготовиться к вечеринке и справиться с отеками на утро: 8 универсальных бьюти-средств

2:20
Моя семья » Красота и стиль

Зима — отличное время для проведения косметологических процедур и пилингов, а использование охлаждающих кремов и тоников после них рекомендуется. Список лучших средств с охлаждающим эффектом:

Как подготовиться к вечеринке и справиться с отеками на утро: 8 универсальных бьюти-средств
Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Регенерирующий экспресс-крем Soft Repairing Cream:

  • Способствует быстрому восстановлению кожи после агрессивных воздействий.
  • Содержит глицирризиновую кислоту и растительные экстракты с успокаивающим и противовоспалительным действием.
  • Цена: 5 930 руб.

Освежающий, подтягивающий гель мгновенного действия EISENBERG:

  • Обладает мощным увлажняющим действием за счет гиалуроновой кислоты.
  • Подходит для всех типов кожи и возрастов.
  • Цена: 4200 руб.

Увлажняющая маска Бамбук Erborian:

  • Обеспечивает максимальное увлажнение кожи благодаря водно-гелевой текстуре и комплексу из волокон и сока бамбука.
  • Дарит коже свежесть, гладкость и упругость.
  • Цена: 3290 руб.

Освежающий тоник Refreshing Tonic Lotion:

  • Завершает процесс очищения кожи и восстанавливает ее рН.
  • Содержит экстракт липы, розовую воду и клеточный экстракт мальвы.
  • Цена: 3220 руб.

Охлаждающая экспресс-маска для лица Art&Fact:

  • Пробуждает уставшую кожу и обеспечивает ей мгновенный лимфодренажный эффект.
  • Содержит высокую концентрацию ниацинамида и алоэ вера для восстановления водного баланса.
  • Цена: 534 руб.

Сыворотка "Тонус твоего лица" Levrana:

  • Снимает следы усталости, обеспечивает эффект легкого лифтинга и придает коже сияние.
  • Создана на основе водного экстракта мелиссы и подходит для всех типов кожи.
  • Цена: 450 руб.

Противоотечная гель-маска для лица Mixit:

  • Эффективно борется с отечностью, укрепляет стенки сосудов и повышает упругость кожи.
  • Содержит экстракты каштана, арники, гамамелиса и гуараны.
  • Цена: 345 руб.

Вода для красоты лица CAUDALIE:

  • Обладает уникальным составом и многочисленными преимуществами для кожи.
  • Содержит росный ладан, мирру, эфирные масла и виноградную воду.
  • Цена: 1150 руб.

ПОЧЕМУ МОДЕЛИ НЕ ОТЕКАЮТ | КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОТЕКОВ |ЛАЙФХАКИ И СЕКРЕТЫ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Какие растения нельзя сажать рядом с огурцами

Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.

Огурцы не любят эти растения
Правила соседства для роз: избегайте ошибок при высадке соседних растений
Розы просто не терпят соседства с этими растениями, и вы никогда не получите прекрасного цветения цариц сада
Зачем опытные огородники на дно горшков для рассады сыплют порошок из мандариновой кожуры
Откройте для себя волшебство вкуса: легкий рецепт салата со свеклой и черносливом
Офицеры ВС РФ и ВСУ назвали главные составляющие успеха ВС РФ в Авдеевке Любовь Степушова Большая победа России в Авдеевке ввергла Запад в уныние и депрессию Дмитрий Плотников Либеральная оппозиция оказалась не в состоянии выбрать, кто для неё Навальный* Олег Володин
Включите в свой рацион полезную тыкву: эти пять способов помогут её съесть
Счастью нет предела: назван возраст, когда человек наиболее удовлетворен своей жизнью
Картошка по-французски в духовке: вкусна сама по себе, в качестве самостоятельного блюда
Картошка по-французски в духовке: вкусна сама по себе, в качестве самостоятельного блюда
Последние материалы
Дональд Трамп заявил, что после смерти Навального* он лучше осознал происходящее в Америке
Отеки могут быть вызваны "зашлакованностью" организма
Эксперты рассказали, как правильно чистить двигатель автомобиля, чтобы избежать повреждений
Эквадор отказался от идеи поставок советской техники на Украину
Возвращающийся в Россию рэпер Матранг опасается принудительного лечения
Военкор Коц узнал, что украинские военные минировали колодцы с водой в Авдеевке
Шмыгаль: Япония выделит Украине 12,1 миллиарда долларов
Украденная и уничтоженная луна могла перевернуть вращение Венеры, испортив его навсегда
Рамзан Кадыров назвал освобождение Авдеевки очередным шагом российской армии к победе
Гастроэнтеролог Халиль заявил, что грыжа пищевода способна привести к предраку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников