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Руководство по использованию филлеров для волос. Просто и эффективно

Филлер для волос: инструкция по применению

1:12
Моя семья » Красота и стиль

Волосяные филлеры предлагают профессиональный уход за волосами прямо у вас дома, обещая зеркальный блеск и увлажнение даже после множественных окрашиваний. Их применение просто, а эффект заметен сразу.

Филлер для волос: инструкция по применению
Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0

Последовательность использования филлера:

  • Вымойте волосы шампунем для глубокой очистки, избегая использования кондиционера или маски.
  • Полотенцем подсушите волосы, оставив их слегка влажными.
  • Вылейте содержимое флакона(ов) в глубокую ёмкость, избегая металлической посуды.
  • Разбавьте раствор филлера водой в соотношении 1:1 до получения кремообразной консистенции.
  • Равномерно распределите смесь по волосам, избегая попадания на кожу головы и обратив особое внимание на кончики.
  • Оставьте на 20 минут, затем наденьте шапочку для душа и подождите еще 10 минут для улучшения эффекта.
  • Смойте тёплой водой, без использования шампуня.
  • Высушите и уложите волосы.

Эффект от применения филлера виден сразу: волосы становятся гладкими, блестящими и мягкими на ощупь. Хотя эффект временный, процедуру можно повторять каждую неделю, чтобы поддерживать качество волос и уменьшать частоту посещения салона.

ФИЛЛЕРЫ ДЛЯ ВОЛОС / Как правильно пользоваться? БЛОГ LAVLIS BEAUTY
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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