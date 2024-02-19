Руководство по использованию филлеров для волос. Просто и эффективно

Филлер для волос: инструкция по применению

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Волосяные филлеры предлагают профессиональный уход за волосами прямо у вас дома, обещая зеркальный блеск и увлажнение даже после множественных окрашиваний. Их применение просто, а эффект заметен сразу.

Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0

Последовательность использования филлера:

Вымойте волосы шампунем для глубокой очистки, избегая использования кондиционера или маски.

Полотенцем подсушите волосы, оставив их слегка влажными.

Вылейте содержимое флакона(ов) в глубокую ёмкость, избегая металлической посуды.

Разбавьте раствор филлера водой в соотношении 1:1 до получения кремообразной консистенции.

Равномерно распределите смесь по волосам, избегая попадания на кожу головы и обратив особое внимание на кончики.

Оставьте на 20 минут, затем наденьте шапочку для душа и подождите еще 10 минут для улучшения эффекта.

Смойте тёплой водой, без использования шампуня.

Высушите и уложите волосы.

Эффект от применения филлера виден сразу: волосы становятся гладкими, блестящими и мягкими на ощупь. Хотя эффект временный, процедуру можно повторять каждую неделю, чтобы поддерживать качество волос и уменьшать частоту посещения салона.

ФИЛЛЕРЫ ДЛЯ ВОЛОС / Как правильно пользоваться? БЛОГ LAVLIS BEAUTY