Руководство по использованию филлеров для волос. Просто и эффективно

Волосяные филлеры предлагают профессиональный уход за волосами прямо у вас дома, обещая зеркальный блеск и увлажнение даже после множественных окрашиваний. Их применение просто, а эффект заметен сразу.
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Последовательность использования филлера:
Вымойте волосы шампунем для глубокой очистки, избегая использования кондиционера или маски.
Полотенцем подсушите волосы, оставив их слегка влажными.
Вылейте содержимое флакона(ов) в глубокую ёмкость, избегая металлической посуды.
Разбавьте раствор филлера водой в соотношении 1:1 до получения кремообразной консистенции.
Равномерно распределите смесь по волосам, избегая попадания на кожу головы и обратив особое внимание на кончики.
Оставьте на 20 минут, затем наденьте шапочку для душа и подождите еще 10 минут для улучшения эффекта.
Смойте тёплой водой, без использования шампуня.
Высушите и уложите волосы.
Эффект от применения филлера виден сразу: волосы становятся гладкими, блестящими и мягкими на ощупь. Хотя эффект временный, процедуру можно повторять каждую неделю, чтобы поддерживать качество волос и уменьшать частоту посещения салона.
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ФИЛЛЕРЫ ДЛЯ ВОЛОС / Как правильно пользоваться? БЛОГ LAVLIS BEAUTY
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