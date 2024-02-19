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Какие компоненты следует избегать при уходе за кудрявыми волосами

Каких ингредиентов не должно быть в уходе за вьющимися волосами

1:15
Моя семья » Красота и стиль

При уходе за кудрявыми волосами необходимо обращать особое внимание на состав используемых продуктов. Эксперты Джошуа Зейхнер и Кэри Уильямс подчеркивают важность избегания определенных ингредиентов, которые могут негативно влиять на состояние волос:

Каких ингредиентов не должно быть в уходе за вьющимися волосами
Фото: openverse.org by colourauthority.com is licensed under CC BY 2.0.
  • Сульфаты: сульфаты, такие как ALS и SLS, часто присутствуют в шампунях и могут пересушить вьющиеся волосы.
  • Парабены: парабены, используемые для продления срока годности косметических средств, могут вызывать раздражение кожи головы и ухудшить состояние волос.
  • Формальдегид: этот ингредиент, часто присутствующий в средствах для выпрямления волос, может вызывать аллергические реакции и выпадение волос.
  • Силиконы: хотя силиконы могут придавать волосам гладкость и блеск, их накопление на волосах может утяжелять их и делать более уязвимыми.
  • Спирты: сухие спирты, такие как пропанол и бензиловый спирт, могут вызвать раздражение кожи головы и пересушить волосы.
  • Салициловая кислота: Этот ингредиент, хоть и полезен для кожи, может пересушить вьющиеся волосы.
  • Ароматизаторы: искусственные ароматизаторы могут вызывать аллергические реакции и пересушивать волосы.


КАК УХАЖИВАТЬ ЗА КУДРЯВЫМИ И ПУШИСТЫМИ ВОЛОСАМИ?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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