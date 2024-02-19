Секреты красоты, способствующие сохранению упругости и увлажненности кожи

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Бьютихаки, которые помогут сохранить кожу упругой и увлажненной

1:04
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Бьюти-советы, которые помогут бороться с сухостью кожи, несмотря на то, что ни один крем для тела не приносит желаемого эффекта:

Бьютихаки, которые помогут сохранить кожу упругой и увлажненной
Фото: Нейросеть Шедеврум
  1. Использование масла перед принятием душа: нанесите масло на влажную кожу перед душем, чтобы "запечатать" влагу в клетках и сохранить ее увлажненной и гладкой.
  2. Регулирование температуры воды: избегайте слишком горячей воды, которая может разрушить защитные жиры кожи, предпочитая температуру около 40 градусов Цельсия.
  3. Использование деликатных гелей для душа: выбирайте средства с нейтральным pH или гидрофильные масла, чтобы сохранить естественный защитный барьер кожи и микрофлору.
  4. Контроль времени проведенного под душем: избегайте длительного пребывания под душем, особенно после перехода с холодной улицы, чтобы предотвратить потерю влаги и возможные негативные последствия для сосудистой системы.
  5. Использование "правильной" мочалки: отдавайте предпочтение мочалкам из натуральных материалов, таких как шелк, и избегайте слишком активного трения, чтобы сохранить целостность гидролипидного барьера кожи.

Состояние кожи. Как сделать дряблую кожу упругой? Омоложение изнутри
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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