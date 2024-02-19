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Как защитить кожу от вредного воздействия излучения гаджетов — советы, полученные от специалиста по косметологии

Как спасти кожу от вредного излучения гаджетов — узнали у косметолога

1:35
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Врач-дерматокосметолог Виктория Бритько проанализировала влияние смартфонов на состояние кожи и обсудила возможные проблемы, вызванные этим фактором.

Как спасти кожу от вредного излучения гаджетов — узнали у косметолога
Фото: unsplash. com/photos/w33-zg-dNL4 by Rami Al-zayat rami_alzayat is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Она объяснила, что синий свет экрана представляет собой видимое магнитное излучение, особенно чувствительное для органов зрения. Его длина волны варьируется от 380 до 500 нм, и он обладает высокой частотой и энергией. Этот свет может проникать в глубокие слои кожи, вызывая преждевременное старение, морщины и пигментацию. Проведенные исследования показали, что синий свет экрана может быть также разрушительным для клеток, вызывая оксидативный стресс и приводя к преждевременной гибели клеток.

Бритько отметила появление нового понятия в косметологии — "цифровое старение", которое связано с регулярным использованием гаджетов и мониторов. Ученые обнаружили, что синий свет экрана может вызвать пигментацию кожи в течение нескольких месяцев. Разрушительное воздействие этого света сравнивается с действием ультрафиолетовых лучей.

Для защиты кожи от вредного воздействия синего света рекомендуется использовать косметику с антиоксидантами, такими как глутатион, витамин Е, коэнзим Q10, мелатонин и витамин C. Кроме того, важно ограничивать время использования гаджетов, особенно перед сном. Также можно изменить настройки экрана на смартфоне или установить специальные программы, которые автоматически регулируют интенсивность излучения в зависимости от времени суток.

Как уберечь кожу от вредного воздействия ультрафиолета
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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