Четыре главных причины, из-за которых волосы не растут: мнение гуру парикмахерского дела

Эксперт-парикмахер поделился 4 советами, как отрастить длинную шевелюру

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В какой-то момент начинает казаться, что ваши пряди не становятся длиннее ни на сантиметр. Женщины годами мечтают о косах длиной до пояса, но не получают желаемого.

ОШИБКИ в УХОДЕ ЗА ВОЛОСАМИ. как отрастить волосы

Парикмахер-гуру по уходу за волосами Уитни Эдди объясняет, почему так происходит и что нужно изменить в нашей повседневной жизни.

Вот 4 причины, по которым может быть сложно отрастить волосы, согласно мнению Уитни Эдди:

Слишком много манипуляций: постоянные манипуляции с волосами, такие как частое мытье, чрезмерное расчесывание, использование фена и утюжков для укладки, могут негативно сказываться на здоровье волос и приводить к замедлению их роста. Волосы не любят чрезмерного воздействия и химических веществ. Тугие причёски: постоянное натяжение волос при укладке в тугие причёски может привести к проблемам с волосяными фолликулами, что может замедлить рост волос. Отсутствие стрижек: регулярное подстригание волос помогает избавиться от секущихся кончиков и поддерживает здоровый рост волос. Несмотря на противоречивость звучания, регулярные стрижки могут способствовать росту волос. Отсутствие увлажнения: волосы, подобно растениям, нуждаются в увлажнении и питательных веществах. Использование увлажняющих сывороток и спреев помогает сохранить влагу в волосах и способствует их здоровому росту.