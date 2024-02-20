Четыре главных причины, из-за которых волосы не растут: мнение гуру парикмахерского дела

В какой-то момент начинает казаться, что ваши пряди не становятся длиннее ни на сантиметр. Женщины годами мечтают о косах длиной до пояса, но не получают желаемого.
ОШИБКИ в УХОДЕ ЗА ВОЛОСАМИ. как отрастить волосы
Парикмахер-гуру по уходу за волосами Уитни Эдди объясняет, почему так происходит и что нужно изменить в нашей повседневной жизни.
Вот 4 причины, по которым может быть сложно отрастить волосы, согласно мнению Уитни Эдди:
Слишком много манипуляций: постоянные манипуляции с волосами, такие как частое мытье, чрезмерное расчесывание, использование фена и утюжков для укладки, могут негативно сказываться на здоровье волос и приводить к замедлению их роста. Волосы не любят чрезмерного воздействия и химических веществ.
Тугие причёски: постоянное натяжение волос при укладке в тугие причёски может привести к проблемам с волосяными фолликулами, что может замедлить рост волос.
Отсутствие стрижек: регулярное подстригание волос помогает избавиться от секущихся кончиков и поддерживает здоровый рост волос. Несмотря на противоречивость звучания, регулярные стрижки могут способствовать росту волос.
Отсутствие увлажнения: волосы, подобно растениям, нуждаются в увлажнении и питательных веществах. Использование увлажняющих сывороток и спреев помогает сохранить влагу в волосах и способствует их здоровому росту.
Соблюдение баланса между уходом за волосами, минимизацией воздействия и регулярными стрижками может помочь вам достичь желаемой длины волос и улучшить их общее состояние.
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