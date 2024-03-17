Стрижка в марте принесёт удачу в 2024 году

Лунный календарь и его влияние на бьюти-процедуры в марте 2024

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Лунный календарь и его влияние на бьюти-процедуры, такие как стрижка волос, — действительно интересная тема для многих людей.

Фото: openverse by JanetR3 is licensed under CC BY 2.0

В марте 2024 года наиболее благоприятные дни для стрижки волос будут 19 и 25 числа.

19 марта будет 27-ми лунными сутками, что считается благоприятным временем для денежных стрижек.

25 марта будет 5-ми сутками нового лунного цикла, также считается хорошим временем для стрижки волос.

Если для вас важно учитывать лунный календарь при планировании стрижки волос, то эти даты могут быть полезны для вашего расписания бьюти-процедур.

Не забывайте, что лунный календарь является частью многих традиций и верований, и каждый человек может решить, насколько важно для него учитывать его в своей повседневной жизни.