Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно, почему пилоты замолкают за несколько минут до авиакатастрофы
Ferra: ученые разработали метод индивидуального расчета доз лекарств
Сорт томатов "Маруся"
Раскрыт оптимальный интервал замены масла в двигателе автомобиля
Биолог Кори Эванс заявил, что исчезновение рыбы грозит уничтожением кораллов
Горячий немецкий картофельный салат: идеальный гарнир
Три процедуры, которые не стоит делать с клубникой весной
Ветеринары назвали породы кошек, которые не линяют
Греция вводит новые строгие правила на пляжах
Стрижка в марте принесёт удачу в 2024 году

Лунный календарь и его влияние на бьюти-процедуры в марте 2024

0:51
Моя семья » Красота и стиль

Лунный календарь и его влияние на бьюти-процедуры, такие как стрижка волос, — действительно интересная тема для многих людей.

Лунный календарь и его влияние на бьюти-процедуры в марте 2024
Фото: openverse by JanetR3 is licensed under CC BY 2.0

В марте 2024 года наиболее благоприятные дни для стрижки волос будут 19 и 25 числа.

19 марта будет 27-ми лунными сутками, что считается благоприятным временем для денежных стрижек.

25 марта будет 5-ми сутками нового лунного цикла, также считается хорошим временем для стрижки волос.

Если для вас важно учитывать лунный календарь при планировании стрижки волос, то эти даты могут быть полезны для вашего расписания бьюти-процедур.

Не забывайте, что лунный календарь является частью многих традиций и верований, и каждый человек может решить, насколько важно для него учитывать его в своей повседневной жизни.

Лунный календарь СТРИЖКИ волос на МАРТ 2024. Благоприятные и неблагоприятные дни
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Делимся эффективными способами избавления от одуванчиков

Одуванчики – это настойчивые и некапризные сорняки, которые способны быстро распространяться и захватывать наш садовый участок. Их ярко-желтые цветы, кажется, могут оживить любое пространство, но многие садоводы видят в них лишь неприятность, которую следует преодолеть. В данной статье мы рассмотрим эффективные способы избавления от одуванчиков и предложим несколько советов по профилактике их повторного появления.

Избавляемся от одуванчиков на садовом участке
Нужно ли перепахивать огород весной?
Перепахивать огород весной: стоит ли оно того?
Как подкормить самое популярное комнатное растение, чтобы герань радовала видом и ростом
Ученые определили, какое масло обладает наибольшей пользой для здоровья
На первом стадионном турнире Hardcore FC сойдутся Виталий "Байкал" и Даниил "Янки" Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
Битва герцогинь: кто лучше подходит для королевской роли, Кейт или Меган?
Сбежавшая в Израиль за мужем-предателем певица Саша Савельева вернулась в Россию
Сводка с фронта: в Одессе ликвидированы наёмники, ВС РФ продолжили наступать под Авдеевкой
Сводка с фронта: в Одессе ликвидированы наёмники, ВС РФ продолжили наступать под Авдеевкой
Последние материалы
Раскрыт оптимальный интервал замены масла в двигателе автомобиля
Биолог Кори Эванс заявил, что исчезновение рыбы грозит уничтожением кораллов
Горячий немецкий картофельный салат: идеальный гарнир
Три процедуры, которые не стоит делать с клубникой весной
Ветеринары назвали породы кошек, которые не линяют
Греция вводит новые строгие правила на пляжах
Российские ученые обнаружили бактерии, препятствующие лечению меланомы
Васильев вывел формулу неудачных цветов для женщин, которые делают их гораздо старше
Сын Александра Ширвиндта рассказал, когда состоится прощание с актёром
Biological Reviews: дикие птицы поедают помет для восполнения бактерий кишечника
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников