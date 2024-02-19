Возможно ли окрашивать волосы в период беременности

Можно ли красить волосы во время беременности

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Безопасность окрашивания волос во время беременности вызывает много дискуссий. Важно учитывать несколько факторов, таких как состояние будущей мамы, срок беременности, тип красителя и его состав. Миф о полном запрете на окрашивание волос возник в прошлом веке из-за использования токсичных компонентов в красках. Современные красители содержат минимум агрессивных веществ, однако остаются опасения относительно некоторых из них.

Фото: annakosali.com by Anna Kosali is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Существует разногласие мнений ученых насчет безопасности окрашивания волос во время беременности. Некоторые исследования в прошлом подтверждали возможную связь между красителями для волос и нейробластомой у детей, но более новые исследования опровергают эти данные, утверждая, что современные красители безопасны для беременных женщин.

Решение о том, красить волосы или нет, остается на усмотрение каждой будущей мамы. В салонах красоты обычно не отказывают в услугах беременным женщинам, но обращают внимание на их срок беременности. Периоды беременности также важно учитывать при выборе видов окрашивания.

В первый триместр беременности, когда формируются органы малыша, рекомендуется воздерживаться от окрашивания волос из-за возможных рисков для эмбриона и из-за вероятных неприятных ощущений из-за токсикоза.

Во втором триместре, когда состояние будущей мамы стабилизируется и риск минимизируется, окрашивание волос является безопасным, и можно воспользоваться различными видами окрашивания и ухода за волосами.

В третий триместр, когда малыш уже хорошо защищен и в животе становится тесно, рекомендуется предпочесть более безопасные методы окрашивания, такие как тонирование без аммиака, чтобы избежать дискомфорта от длительных процедур.

Можно ли красить волосы во время беременности?