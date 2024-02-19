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Возможно ли окрашивать волосы в период беременности

Можно ли красить волосы во время беременности

1:46
Моя семья » Красота и стиль

Безопасность окрашивания волос во время беременности вызывает много дискуссий. Важно учитывать несколько факторов, таких как состояние будущей мамы, срок беременности, тип красителя и его состав. Миф о полном запрете на окрашивание волос возник в прошлом веке из-за использования токсичных компонентов в красках. Современные красители содержат минимум агрессивных веществ, однако остаются опасения относительно некоторых из них.

Можно ли красить волосы во время беременности
Фото: annakosali.com by Anna Kosali is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Существует разногласие мнений ученых насчет безопасности окрашивания волос во время беременности. Некоторые исследования в прошлом подтверждали возможную связь между красителями для волос и нейробластомой у детей, но более новые исследования опровергают эти данные, утверждая, что современные красители безопасны для беременных женщин.

Решение о том, красить волосы или нет, остается на усмотрение каждой будущей мамы. В салонах красоты обычно не отказывают в услугах беременным женщинам, но обращают внимание на их срок беременности. Периоды беременности также важно учитывать при выборе видов окрашивания.

В первый триместр беременности, когда формируются органы малыша, рекомендуется воздерживаться от окрашивания волос из-за возможных рисков для эмбриона и из-за вероятных неприятных ощущений из-за токсикоза.

Во втором триместре, когда состояние будущей мамы стабилизируется и риск минимизируется, окрашивание волос является безопасным, и можно воспользоваться различными видами окрашивания и ухода за волосами.

В третий триместр, когда малыш уже хорошо защищен и в животе становится тесно, рекомендуется предпочесть более безопасные методы окрашивания, такие как тонирование без аммиака, чтобы избежать дискомфорта от длительных процедур.

Можно ли красить волосы во время беременности?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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