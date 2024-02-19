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Исчерпывающее руководство по очищающим средствам для лица

Большой гид по средствам для умывания

1:16
Моя семья » Красота и стиль

Руководство по средствам для умывания, составленное специалистами, подчеркивает важность выбора продуктов в зависимости от типа кожи и времени года. Эксперты рассматривают различные типы очищающих средств, начиная от гелей и энзимных порошков до гидрофильных масел и пенок.

Большой гид по средствам для умывания
Фото: Unsplash by Backbone Visuals

Гели для умывания рекомендуются для жирной, проблемной и комбинированной кожи, обеспечивая глубокое очищение, матирование, сужение пор и противовоспалительное действие. Энзимные порошки, содержащие натуральные ферменты, подходят для эффективного, но бережного ежедневного очищения, особенно для жирной и комбинированной кожи. Гидрофильные масла рекомендуются для сухой и чувствительной кожи, предлагая деликатное очищение и увлажнение.

Важно учитывать состав средств для умывания, ориентируясь на потребности кожи. Компоненты, такие как D-пантенол, аллантоин, гель алоэ вера, салициловая кислота, гиалуроновая кислота и многие другие, могут улучшить состояние кожи в зависимости от её типа и потребностей. Специалисты рекомендуют избегать общих средств для всех типов кожи и выбирать продукты согласно индивидуальным потребностям и времени года.

Дерматолог: «Умывайся правильно!» // Как очищать кожу// Что вместо SLS и SLES?//Уход за кожей
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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