Польза яблока для кожи: почему важно использовать косметику с этим компонентом

Яблоко для кожи: почему нам нужна косметика с этим ингредиентом

2:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Оказывается, яблоко не только вкусный перекус, но и отличный уход за кожей лица. Вместе с доктором-косметологом Еленой Филипповой из клиники эстетической медицины TORI мы разберемся, как и почему яблоко используется в косметических средствах.

Фото: pixabay.com by ski4fd is licensed under Creative Commons Zero (see here). File ID: 2535260

Основные свойства яблока

Яблоко используется в медицине и косметологии в разных формах: мякоть, кожура и семечки имеют различный химический состав и воздействие на организм и кожу. Благодаря содержанию до 90% воды, яблоко обеспечивает хорошее увлажнение кожи, а также содержит клетчатку, полисахариды, витамины и микроэлементы. Семечки яблок богаты уникальным витамином В17, который признан мощным антиоксидантом. Кроме того, яблоки содержат аминокислоты, витамины С, Е, А, РР и другие полезные компоненты.

Использование яблока в косметике

В косметических средствах яблоко применяется в трех основных формах: экстракт яблока, яблочная кислота и стволовые клетки швейцарского яблока. Каждая из них обладает своими свойствами и влияет на разные типы кожи.

Экстракт яблока часто используется для увлажнения кожи, придания ей ровного тона и сияния. Биофлавоноиды в яблоке являются мощными антиоксидантами, способствующими разглаживанию морщин и защите кожи от негативных воздействий окружающей среды.

Средства с яблоком также эффективны при борьбе с пигментацией, выравнивают тон кожи и осветляют пятна.

Для более зрелой кожи рекомендуется использовать средства с добавлением стволовых клеток швейцарского яблока, которые борются со старением кожи и разглаживают морщины.

Косметика с яблоком подходит также для подростков или тех, у кого жирная или проблемная кожа, особенно если в составе есть яблочная кислота. Она обладает антиоксидантными, очищающими и противовоспалительными свойствами, усиливает клеточный метаболизм и не вызывает сильного шелушения или раздражения кожи.

Примеры средств с яблоком в составе:

Восстанавливающая сыворотка Apple Stem Cell, Skin By Ann Webb Омолаживающая крем-сыворотка "Ревитализант 5 факторов молодости кожи", KORA Маска для жирной и комбинированной кожи Apple, Christina Увлажняющий крем для лица Apple Intensive Nutry, CHAMOS Отбеливающий пилинг-гель FarmStay

Польза яблок в косметологии. Чем полезны яблоки для кожи и лица человека?