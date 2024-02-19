Польза яблока для кожи: почему важно использовать косметику с этим компонентом

Оказывается, яблоко не только вкусный перекус, но и отличный уход за кожей лица. Вместе с доктором-косметологом Еленой Филипповой из клиники эстетической медицины TORI мы разберемся, как и почему яблоко используется в косметических средствах.
Основные свойства яблока
Яблоко используется в медицине и косметологии в разных формах: мякоть, кожура и семечки имеют различный химический состав и воздействие на организм и кожу. Благодаря содержанию до 90% воды, яблоко обеспечивает хорошее увлажнение кожи, а также содержит клетчатку, полисахариды, витамины и микроэлементы. Семечки яблок богаты уникальным витамином В17, который признан мощным антиоксидантом. Кроме того, яблоки содержат аминокислоты, витамины С, Е, А, РР и другие полезные компоненты.
Использование яблока в косметике
В косметических средствах яблоко применяется в трех основных формах: экстракт яблока, яблочная кислота и стволовые клетки швейцарского яблока. Каждая из них обладает своими свойствами и влияет на разные типы кожи.
Экстракт яблока часто используется для увлажнения кожи, придания ей ровного тона и сияния. Биофлавоноиды в яблоке являются мощными антиоксидантами, способствующими разглаживанию морщин и защите кожи от негативных воздействий окружающей среды.
Средства с яблоком также эффективны при борьбе с пигментацией, выравнивают тон кожи и осветляют пятна.
Для более зрелой кожи рекомендуется использовать средства с добавлением стволовых клеток швейцарского яблока, которые борются со старением кожи и разглаживают морщины.
Косметика с яблоком подходит также для подростков или тех, у кого жирная или проблемная кожа, особенно если в составе есть яблочная кислота. Она обладает антиоксидантными, очищающими и противовоспалительными свойствами, усиливает клеточный метаболизм и не вызывает сильного шелушения или раздражения кожи.
Примеры средств с яблоком в составе:
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