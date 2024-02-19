Защищаем кожу рук от неблагоприятных погодных условий: пять кремов для срочного ухода

Забота о коже рук играет важную роль в ее сохранении молодости и красоты, ведь она часто выдает возраст женщины. Со временем кожа становится тоньше, на ней появляются пигментные пятна и выступающие вены. В холодное время года сосуды сужаются, что может привести к раздражению кожи, шелушению и микротрещинам. Решение — использовать специальные кремы для рук, которые помогут защитить кожу от внешних негативных воздействий.
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Крем-барьер для рук La Roche-Posay (660 рублей): идеальное средство для экстренных случаев. Создает невидимую пленку, защищающую кожу от холода и ветра. Увлажняет и успокаивает раздражения.
Омолаживающий крем для рук "Бархатный Миндаль" от Loccitane (1790 рублей): обогащенный экстрактом миндальных клеток и УФ-фильтрами, этот крем омолаживает, питает и сокращает пигментные пятна.
Крем для рук Blanche от Byredo (от 2550 рублей): питательные компоненты крема смягчают и успокаивают кожу рук, а аромат с нотами розы, цитрусов и мускуса подарит приятное ощущение.
Увлажняющий крем CeraVe (345 рублей): быстро впитывается и долго защищает кожу от непогоды благодаря плотной текстуре. Можно использовать как маску для рук.
Крем для рук Ultimate Strength Hand Salve от Kiehl's (1400 рублей): насыщенная формула с маслом авокадо и карите создает защитный барьер, предотвращая потерю влаги. Быстро впитывается, не оставляя липкости.
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