Избавление от сухости, шелушения и ощущения стянутости: как обеспечить коже помощь в зимний период

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Сухость, шелушение, стянутость: как помочь коже зимой

1:25
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Дерматокосметолог Виктория Бритько выделила несколько важных правил ухода за кожей в холодное время года.

Сухость, шелушение, стянутость: как помочь коже зимой
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  1. Деликатное очищение: замените обычные средства для очищения на более мягкие и деликатные, особенно если у вас сухая или чувствительная кожа. Рекомендуется использовать продукты с указанием "для чувствительной и сухой кожи".
  2. Термальная вода: используйте термальную воду в течение дня, чтобы тонизировать и увлажнить кожу. Высокое содержание минеральных солей в термальной воде обогащает кожу антиоксидантами и помогает поддерживать ее уровень влаги.
  3. Кремы с липосомами: обратите внимание на состав кремов. Предпочтение следует отдать средствам с липосомами, жирными кислотами, церамидами, мочевиной, ниацинамидом. Даже для жирной кожи рекомендуется использовать более плотные текстуры в зимний период.
  4. Берегите чешуйки: не эксфолируйте роговой слой кожи с помощью скрабов и пилингов, так как это может нарушить ее целостность. Регулярное увлажнение и питание помогут сохранить здоровые клетки кожи.
  5. Увлажнитель воздуха: приобретите увлажнитель воздуха, особенно если в помещении сухой воздух. Это поможет предотвратить потерю влаги кожей и снизить ее шелушение. Рекомендуется поддерживать оптимальный питьевой режим, употребляя около 30 мл воды на килограмм массы тела в день.
ОБЕЗВОЖЕННОСТЬ кожи лица | Как избавиться от сухости и шелушений? #сухаякожа
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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