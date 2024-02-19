Избавление от сухости, шелушения и ощущения стянутости: как обеспечить коже помощь в зимний период

Дерматокосметолог Виктория Бритько выделила несколько важных правил ухода за кожей в холодное время года.
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Деликатное очищение: замените обычные средства для очищения на более мягкие и деликатные, особенно если у вас сухая или чувствительная кожа. Рекомендуется использовать продукты с указанием "для чувствительной и сухой кожи".
Термальная вода: используйте термальную воду в течение дня, чтобы тонизировать и увлажнить кожу. Высокое содержание минеральных солей в термальной воде обогащает кожу антиоксидантами и помогает поддерживать ее уровень влаги.
Кремы с липосомами: обратите внимание на состав кремов. Предпочтение следует отдать средствам с липосомами, жирными кислотами, церамидами, мочевиной, ниацинамидом. Даже для жирной кожи рекомендуется использовать более плотные текстуры в зимний период.
Берегите чешуйки: не эксфолируйте роговой слой кожи с помощью скрабов и пилингов, так как это может нарушить ее целостность. Регулярное увлажнение и питание помогут сохранить здоровые клетки кожи.
Увлажнитель воздуха: приобретите увлажнитель воздуха, особенно если в помещении сухой воздух. Это поможет предотвратить потерю влаги кожей и снизить ее шелушение. Рекомендуется поддерживать оптимальный питьевой режим, употребляя около 30 мл воды на килограмм массы тела в день.
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