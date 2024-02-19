Пять удивительных способов использования тоника для максимального освежения

Тотальное тонизирование: пять необычных хаков для использования тоника

1:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вы по-прежнему сомневаетесь, стоит ли добавлять тоник в свою ежедневную рутину ухода за кожей, попробуйте включить этот этап хотя бы раз и увидите результаты немедленно. Тоник действует как фильтр, улучшая впитывание косметики. Вы можете сочетать увлажняющий тоник с питательным кремом для полноценного зимнего ухода или использовать тоник против акне с осветляющей сывороткой для достижения идеального тона кожи.

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Мы, как преданные поклонники тоников для лица, решили поделиться необычными способами использования этого средства в ежедневном уходе.

Флакон с распылителем: вместо того чтобы наносить тоник на ватный диск и тереть им лицо, попробуйте перелить тоник в бутылочку с распылителем. Это позволит избежать расточительности, а также быстро успокоит кожу после воздействия жесткой воды. Нанесите на губы: перед нанесением макияжа нанесите немного тоника на губы. Это поможет увлажнить и смягчить кожу губ без ощущения липкости, а при использовании очищающего тоника — поможет удалить омертвевшие клетки. Подготовьте кожу к маске: используйте тоник перед нанесением маски для лица. Он поможет удалить остатки жира и омертвевших клеток, делая кожу более подготовленной к впитыванию активных компонентов маски. Отправьте тоник в морозилку: заморозьте тоник для лица и используйте его вместо льда для утреннего увлажнения и освежения кожи. Это поможет снять припухлость и освежить кожу. Наносите перед автозагаром: нанесите тоник на сухие области кожи перед нанесением автозагара. Это поможет сделать загар более равномерным и естественным.

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