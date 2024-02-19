10 ароматных продуктов с нотами цветов, которые добавят яркие нотки в ожидание весны

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10 средств с цветочным ароматом, которые скрасят ожидание весны

2:28
Моя семья » Красота и стиль

Встречайте весну с ароматными бьюти-средствами.

10 средств с цветочным ароматом, которые скрасят ожидание весны
Фото: openverse.org by AGRONAUTI is licensed under CC BY-SA 2.0.

Крем для лица "Пион", L'Occitane

  • Линейка Piony от L'Occitane с ароматом пиона и свежей зелени идеально подходит для всех типов кожи.
  • Интенсивно увлажняет и сужает поры, борется с несовершенствами.
  • Цена: 4600 рублей

Крем для лица Wild Rose, Weleda

  • Содержит масло дамасской розы, экстракты мирры и хвоща.
  • Стимулирует процессы регенерации кожи и борется с признаками старения.
  • Цена: 1620 рублей

BB-крем для лица, La Sultane De Saba

  • С нежным ароматом чайной розы и уникальным составом, включающим розовую воду и масла виноградных косточек.
  • Обеспечивает ровный и сияющий тон кожи.
  • Цена: 7600 рублей

Масло для лица Chamomile, Darphine

  • Содержит эфирное масло ромашки, которое увлажняет кожу и борется с сухостью и тусклым цветом.
  • Цена: 4400 рублей

Цветочная вода василька, Botavikos

  • Обладает увлажняющими, тонизирующими и противовоспалительными свойствами.
  • Можно использовать утром, вечером или в течение дня.
  • Цена: 355 рублей

Цветочная вода, Sisley

  • Содержит василек, розу, гамамелис и цветок апельсина.
  • Освежает и оживляет кожу, придавая ей заряд оптимизма.
  • Цена: 7135 рублей

Крем для тела Spring Flowers, Aravia Organic

  • С маслом ши и оливы, витамином Е, экстрактом белого лотоса и пантенолом.
  • Обеспечивает увлажнение, питание и антивозрастной уход.
  • Цена: 639 рублей

Крем для тела Nectarine Blossom & Honey, Jo Malone

  • С нотами цветов, нектарина, персика, черной смородины и меда.
  • Увлажняет кожу благодаря маслам семян жожоба, кокоса и миндаля.
  • Цена: 5600 рублей

Крем для тела Orchid & Vanilla, Amber, Zielinski & Rozen

  • С ароматом цветов и ванили.
  • Питает и смягчает кожу, делая ее упругой и эластичной.
  • Цена: 3250 рублей

Масло для тела и волос Satin oil, Diptyque

  • С ароматом жасмина, иланг-иланга и шафрана.
  • Увлажняет и восстанавливает кожу, придавая ей сияние.
  • Цена: 5850 рублей
🌸ЛУЧШИЕ АРОМАТЫ НА ВЕСНУ | ТОП 10 | ЛЮКСОВАЯ ПАРФЮМЕРИЯ | ВЕСЕННИЙ АРОМАТ | ФАВОРИТЫ ВЕСНЫ | ЛУЧШЕЕ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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