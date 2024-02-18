Союзник или противник: косметолог обсуждает возможность ежедневного использования тонального крема

Друг или враг: косметолог о том, можно ли пользоваться тональным кремом каждый день

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Экспертные выводы о том, как часто можно использовать тональный крем, основаны на новых фактах. История этого косметического продукта берет свое начало в Древнем Египте, а современные формулы значительно изменились.

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Современные тональные кремы содержат в себе увлажняющие и бактерицидные компоненты, а их формулы подобраны под разные типы кожи. Пользователи должны учитывать индивидуальные особенности кожи при выборе средства. Силоконы, часто входящие в состав тональных кремов, могут оказывать положительное воздействие на кожу в зимний период, предотвращая потерю влаги. Правильный выбор средства, содержащегося в креме, и его правильное нанесение помогут избежать появления воспалительных элементов и акне.

Следует отметить, что некоторые продукты могут содержать вредные компоненты, такие как фтор, поэтому важно внимательно изучать состав перед покупкой.

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