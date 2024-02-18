Как следует применять маску на кожу лица: 10 ключевых рекомендаций

Как правильно наносить маску на лицо: 10 важных правил

1:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Маска для лица не только восстанавливает кожу и придает ей свежесть, но и служит отличным способом расслабиться. Однако, чтобы достичь максимального эффекта, необходимо следовать нескольким важным правилам.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Сначала необходимо тщательно очистить кожу лица, чтобы активные компоненты маски проникли в клетки. Затем выбирайте маску в соответствии с потребностями вашей кожи, учитывая тип и особенности кожи. Важно использовать маску регулярно, соблюдая указанные на упаковке рекомендации. При нанесении маски используйте чистую кисть или руки, тщательно мойте их перед процедурой. Наносите маску вверх по массажным линиям лица и расслабьтесь во время ее действия. Держите маску столько, сколько указано в инструкции, и снимите ее осторожно, не забывая ополоснуть лицо теплой водой.

Завершите процедуру нанесением увлажняющего или питательного средства, и перед использованием новой маски обязательно проведите тест на аллергическую реакцию.

Как правильно наносить маску для лица