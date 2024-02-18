Какие методики и продукты для укладки действительно придают волосам больше объема — взгляд специалиста по уходу за волосами и стилиста

Какие процедуры и укладочные средства реально делают волосы плотнее

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Генетически изменить структуру волос невозможно, однако существуют способы визуально придать им плотность и улучшить качество.

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Специалисты из центра красоты "Белый сад" предлагают ряд процедур, направленных на стимуляцию роста новых волос и уплотнение стержня. Мезотерапия кожи головы с аминокислотами, витаминами и минералами, мезотерапия с пептидами и факторами роста, а также плазмотерапия кожи головы — эффективные методики, способствующие улучшению состояния волос и остановке их выпадения. Для достижения наилучших результатов рекомендуется соблюдать сбалансированное питание, принимать необходимые витамины и минералы, а также поддерживать здоровую гормональную систему.

Визуально добавить плотности и объема волосам помогут текстурирующие спреи, жидкие спреи с морской солью и начес.

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