Генетически изменить структуру волос невозможно, однако существуют способы визуально придать им плотность и улучшить качество.
Специалисты из центра красоты "Белый сад" предлагают ряд процедур, направленных на стимуляцию роста новых волос и уплотнение стержня. Мезотерапия кожи головы с аминокислотами, витаминами и минералами, мезотерапия с пептидами и факторами роста, а также плазмотерапия кожи головы — эффективные методики, способствующие улучшению состояния волос и остановке их выпадения. Для достижения наилучших результатов рекомендуется соблюдать сбалансированное питание, принимать необходимые витамины и минералы, а также поддерживать здоровую гормональную систему.
Визуально добавить плотности и объема волосам помогут текстурирующие спреи, жидкие спреи с морской солью и начес.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.