Биотин: важные аспекты витамина, ответственного за здоровье волос и кожи

Биотин: что нужно знать о витамине, который отвечает за качество волос и кожи

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Специалисты подчеркивают, что эффект биотина в косметических средствах не имеет четких научных подтверждений. Однако, его присутствие в составе косметики может быть полезным, особенно если он перечислен ближе к началу списка компонентов.

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Биотин внутрь

Биотин может быть рекомендован для внутреннего применения при различных патологиях, таких как синдром нерасчесываемых волос, синдром ломких ногтей и дефицит фермента биотинидазы. Он также может применяться при себорейном дерматите, себорее, акне, с дозировкой, подобранной индивидуально.

Действенность биотина для роста волос

Существует мнение, что биотин помогает стимулировать рост волос, улучшая состояние волосяных фолликулов и обеспечивая необходимое питание. Однако, его эффективность зависит от наличия дефицита этого витамина у конкретного человека. Исследования показывают, что дефицит биотина встречается редко, так как обычно необходимая доза может быть получена из пищи.

Кто может испытывать дефицит биотина

Дефицит биотина может возникнуть у курильщиков, лиц с хроническими инфекциями, беременных и кормящих женщин, а также при соблюдении кето-диеты.

Витамин В7, биотин, витамин Н. Доктор Лисенкова