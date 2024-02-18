Биотин: важные аспекты витамина, ответственного за здоровье волос и кожи

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Биотин: что нужно знать о витамине, который отвечает за качество волос и кожи

1:14
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Специалисты подчеркивают, что эффект биотина в косметических средствах не имеет четких научных подтверждений. Однако, его присутствие в составе косметики может быть полезным, особенно если он перечислен ближе к началу списка компонентов.

Биотин: что нужно знать о витамине, который отвечает за качество волос и кожи
Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0

Биотин внутрь

Биотин может быть рекомендован для внутреннего применения при различных патологиях, таких как синдром нерасчесываемых волос, синдром ломких ногтей и дефицит фермента биотинидазы. Он также может применяться при себорейном дерматите, себорее, акне, с дозировкой, подобранной индивидуально.

Действенность биотина для роста волос

Существует мнение, что биотин помогает стимулировать рост волос, улучшая состояние волосяных фолликулов и обеспечивая необходимое питание. Однако, его эффективность зависит от наличия дефицита этого витамина у конкретного человека. Исследования показывают, что дефицит биотина встречается редко, так как обычно необходимая доза может быть получена из пищи.

Кто может испытывать дефицит биотина

Дефицит биотина может возникнуть у курильщиков, лиц с хроническими инфекциями, беременных и кормящих женщин, а также при соблюдении кето-диеты.

Витамин В7, биотин, витамин Н. Доктор Лисенкова
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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