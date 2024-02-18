Методика ухода за волосами в домашних условиях, способная восстановить их после процедуры обесцвечивания

Домашняя процедура для волос, которая вернет их к жизни даже после обесцвечивания

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Трихологи предупреждают: домашние маски на основе горчицы и перца не только не способствуют восстановлению волос, но могут также нанести вред. Однако профессиональные процедуры, проводимые с использованием специальной косметики, могут вернуть волосам жизненную силу. Вот простая схема, подходящая для всех:

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Шаг 1: Нанесение пантенола на кожу головы и по всей длине волос. Пантенол, содержащий провитамин B5, помогает увлажнить и питать волосы, способствует их регенерации и укрепляет корни. Оставьте на 1.5-2 часа перед переходом к следующему шагу.

Шаг 2: Отшелушивание кожи головы. Регулярное отшелушивание помогает очистить кожу от загрязнений и остатков стайлинговых средств. Возможно использование пилинга либо смеси соды с шампунем для глубокой очистки.

Шаг 3: Нанесение маски. Нанесите маску на волосы, добавив в неё витамины и жидкий кератин. Затем утеплите голову пленкой и нагрейте феном в течение 3-5 минут.

Шаг 4: Кондиционирование. Нанесите кондиционер на волосы, не смывая маску. Это поможет усилить эффект от маски.

Шаг 5: Ополаскивание. Закончите процедуру ополаскиванием волос лимонной водой или специальным фруктовым уксусом, чтобы придать волосам блеск и гладкость.

Шаг 6: Нанесение масла. После высыхания волос нанесите небольшое количество масла по всей длине, избегая кожи головы.

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