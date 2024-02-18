Что подразумевается под термином "нейростарение", кто подвержен риску, и как можно замедлить этот процесс

Некоторые косметические продукты претендуют на то, что они способны предотвращать нейростарение, но что это такое, как это связано с нашим образом жизни, и что рекомендуют специалисты в этом вопросе? Эксперт Ильмира Петрова, врач-дерматокосметолог из клиники "Лантан", объясняет, что нейростарение — это сложный процесс биологических изменений в организме, который влияет на состояние нашей кожи. Факторы, такие как стресс, гормональные изменения и воздействие окружающей среды, могут ускорить этот процесс, но существуют способы его замедления.
Чтобы замедлить нейростарение, рекомендуется вести здоровый образ жизни, включая правильное питание, избегание солнечных ожогов и регулярные медицинские осмотры. Профессиональные процедуры косметологии, такие как пилинги, мезотерапия и биоревитализация, также могут помочь замедлить процесс старения кожи. Они способствуют улучшению микроциркуляции, восстановлению уровня гиалуроновой кислоты и стимуляции синтеза коллагена и эластина.
Выбор косметики против нейростарения также играет важную роль. Продукты, богатые витаминами, аминокислотами, гиалуроновой кислотой и пептидами, могут помочь улучшить состояние кожи. Важно понимать, что чем раньше начнется профилактика старения кожи, тем эффективнее будут результаты.
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