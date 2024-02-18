Какие продукты следует исключить из рациона в процессе снижения веса

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От каких продуктов нужно отказаться при похудении

1:53
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Для успешного похудения следует ограничивать потребление некоторых продуктов, включая:

От каких продуктов нужно отказаться при похудении
Фото: openverse by ebruli is licensed under CC BY 2.0
  • Молочные и кисломолочные продукты: хотя они богаты белком, витаминами и кальцием, их следует употреблять осторожно из-за содержания жиров и калорий.
  • Бобовые: они содержат клетчатку и белок, но также могут быть высококалорийными, поэтому их потребление следует контролировать.
  • Цельнозерновые крупы: источник витаминов и клетчатки, но могут быть высококалорийными.
  • Супы: могут быть полезными, но следует предпочитать супы на мясном или рыбном бульоне и избегать слишком жирных вариантов.
  • Картофель: использовать его лучше запеченным, вареным или приготовленным на пару, чтобы избежать излишнего потребления крахмала.
  • Макаронные изделия и хлеб: предпочтение стоит отдавать твердым сортам пшеницы и цельнозерновым вариантам.
  • Фрукты: следует выбирать фрукты с низким содержанием сахара.
  • Орехи и грибы: богаты полезными жирами и белком, но следует контролировать их потребление из-за высокой калорийности.

Необходимо вести дневник питания и контролировать калорийность употребляемых продуктов.

Продукты, которые следует исключить из рациона для похудения, включают:

  • Фастфуд и продукты быстрого приготовления: они обычно содержат много соли, трансжиров и калорий.
  • Сосиски, колбасы, копченые деликатесы: часто содержат много жиров и добавок.
  • Мучные изделия и сладости: белая мука и сахар могут быть высококалорийными и приводить к набору лишнего веса.
  • Жирные соусы, сливочное масло, маргарин: их следует исключить из-за высокого содержания трансжиров и калорий.
  • Магазинные соки и сладкие напитки: могут содержать много сахара и добавок, принося мало пользы для организма.

Необходимо контролировать калорийность и количество употребляемых продуктов.

 

Какие продукты исключить, чтобы похудеть?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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