Зачем использовать консилер: руководство по его применению

Для чего нужен консилер: инструкция по применению

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зачем использовать консилер в макияже? Этот продукт не только скрывает недостатки кожи, но и может изменить рельеф лица, выделить и затемнить определенные области для более выразительного макияжа. Консилеры, содержащие светоотражающие частицы, могут придать лицу свежий вид и сияние, делая его более живым и естественным.

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Основное отличие консилера от корректора заключается в их текстуре и предназначении. В то время как корректор используется для перекрытия серьезных несовершенств кожи, таких как синяки или темные круги под глазами, консилер имеет более легкую текстуру и может использоваться даже без тонального крема для более естественного покрытия.

Современные консилеры не только маскируют недостатки, но и увлажняют кожу, подстраиваются под ее естественный тон, освежают и придают сияние. Кроме того, они многофункциональны и могут использоваться как база под макияж глаз или праймер для губ, делая макияж более стойким и экономя место в косметичке.

При выборе консилера необходимо обращать внимание на его состав, предпочтительно выбирать продукты без агрессивных компонентов, таких как ПАВ и спирт. Важно также правильно наносить консилер в зависимости от проблемы кожи: для скрытия темных кругов под глазами используется метод с нарисованием перевернутого треугольника, для маскирования прыщиков — точечное нанесение на нужные участки.

Как правильно наносить консилер. Крупный план. Чем можно нанести консилер.