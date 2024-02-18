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Обезвоженная кожа: методы определения и рекомендации по уходу

Обезвоженная кожа: как определить и что делать

1:40
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Сухая и обезвоженная кожа часто путаются, но на самом деле это два различных состояния. Обезвоженность кожи может затронуть любой ее тип, включая даже жирную или комбинированную. Необходим соответствующий уход в любом случае. Для определения обезвоженной кожи достаточно ущипнуть кожу лица: если после этого остаются морщинки, заломы или покраснения, это свидетельствует о недостатке влаги.

Обезвоженная кожа: как определить и что делать
Фото: Нейросеть Шедеврум

Причинами обезвоженности могут быть различные факторы, включая возраст, неправильный уход, сухой климат, солнечное излучение и др. В зависимости от типа кожи проявления обезвоженности могут отличаться: жирная кожа может реагировать увеличением выделения себума, а сухая — становиться чувствительной и шелушиться.

Уход за обезвоженной кожей требует увлажнения и защиты. Для сухой кожи рекомендуются средства с гиалуроновой кислотой и алоэ вера, а также растительные масла для восстановления себума. Для жирной кожи рекомендуются легкие, не забивающие поры средства с регулирующими свойствами. При выборе косметических средств следует избегать агрессивных компонентов и предпочитать мягкие, увлажняющие продукты.

Несмотря на тип кожи, рекомендуется использовать весь комплекс ухода: очищающие средства, тоники, сыворотки и увлажняющие кремы. При выборе универсальных средств можно обратить внимание на такие бренды, как Crem 28, Yon-ka и Sothys. Для интенсивного увлажнения также подходит восстанавливающее масло от Ansaligy, особенно для чувствительной кожи.

Сухая, жирная, обезвоженная КОЖА - что делать?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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