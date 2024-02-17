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Пористые волосы: суть явления и методы ухода за ними

Пористые волосы: что это такое и как за ними ухаживать

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Пористые волосы отличаются особенностью структуры, которая влияет на их внешний вид и здоровье. Каждый волос состоит из внутренней части (стержня) и внешней (кутикулы), при этом внешние чешуйки могут оставаться приподнятыми из-за различных факторов, делая волосы более пористыми.

Пористые волосы: что это такое и как за ними ухаживать
Фото: unsplash .com/photos/LMZzFEavtNQ by Verne Ho verneho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Пористые волосы часто тусклые и лишены блеска из-за отсутствия защиты стержня волоса и потери липидов, ответственных за удержание влаги внутри. Внутренний слой волоса, кортекс, содержит кератиновые волокна и воздушные пузырьки, чье количество определяет степень пористости.

Обесцвечивание волос может увеличить пористость, так как разрушает пигментные гранулы и образует пустоты в структуре волоса. Медула, центральная часть волоса, также влияет на пористость, способствуя впитыванию различных веществ из окружающей среды.

Профессиональные советы по уходу:

Эффективный уход за пористыми волосами включает несколько ключевых шагов:

  • Бережное очищение: используйте мягкие средства для очищения волос и избегайте сильных химических воздействий.
  • Полноценное увлажнение: увлажняющие средства помогут восстановить утраченную влагу и уменьшить пористость волос.
  • Питание: используйте питательные маски и средства, которые помогут восстановить структуру волос и укрепить их.
  • Восстановление структуры: применяйте средства с восстанавливающими компонентами, чтобы вернуть пористым волосам здоровый вид и блеск.

Важно выбирать средства, которые соответствуют потребностям пористых волос, и избегать термических воздействий, таких как утюжки и фены, либо использовать средства с термозащитным эффектом.

Пористые и пушащиеся волосы: средства, уход, укладки
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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