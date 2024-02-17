С чего следует начать, чтобы приступить к здоровому питанию и достижению желаемого веса

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С чего начать правильное питание для похудения

1:54
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Правильное питание (ПП) — это рацион, который обеспечивает организм всеми необходимыми питательными веществами и соответствует энергетическим потребностям конкретного человека. Это не просто диета, а образ жизни, который помогает поддерживать здоровье, энергию и форму.

С чего начать правильное питание для похудения
Фото: "Завтрак в Hilton Garden Inn" by Petr Magera is licensed under CC BY-SA 2.0.

Отличия сбалансированного рациона от обычных диет:

Долгосрочность: ПП предполагает постоянное соблюдение, в то время как диеты часто временны и ограничены по времени.
Разнообразие: ПП не требует исключения большого количества продуктов, в отличие от диет, которые обычно включают строгие ограничения.
Соотношение питательных веществ: в ПП учитывается соотношение белков, жиров и углеводов, при этом обеспечивается адекватное потребление всех необходимых питательных элементов.

Польза правильного питания:

ПП не только способствует снижению веса, но и обеспечивает организм всеми необходимыми питательными веществами, улучшает работу пищеварительной системы и в целом оказывает благоприятное воздействие на организм.

7 шагов для начала правильного питания:

  1. Употребляйте достаточное количество воды: рекомендуемая норма — около 30 мл на кг массы тела в день.
  2. Соблюдайте баланс БЖУ: поддерживайте оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов в рационе.
  3. Разнообразьте меню: используйте различные продукты каждый день для получения всех необходимых питательных веществ.
  4. Не исключайте жиры: жиры необходимы для образования гормонов и биоактивных веществ.
  5. Обращайте внимание на качество продуктов: предпочитайте органические и качественные продукты.
  6. Готовьте правильно: используйте здоровые методы приготовления пищи, такие как пароварка или духовка.
  7. Рассчитайте свой энергообмен: определите необходимое количество калорий для поддержания или снижения веса с помощью соответствующих формул.
С чего начать правильное питание? Принципы и правила ПП
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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