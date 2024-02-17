Какие продукты способствуют наиболее быстрому снижению веса

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От каких продуктов худеют быстрее всего

1:22
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В поисках эффективных методов похудения многие обращаются к модным суперфудам, однако их высокая стоимость может быть преградой для многих. В этом руководстве собраны доступные и эффективные продукты, способствующие снижению веса без значительных финансовых затрат.

От каких продуктов худеют быстрее всего
Фото: Agricultural Research Service by Peggy Greb, USDA ARS is licensed under public domain because it contains materials that originally came from the Agricultural Research Service, the research agency of the United States Department of Agriculture

Овощи:

Сельдерей: низкокалорийный овощ, богатый водорастворимыми витаминами и минералами, способствующими ускорению обмена веществ и жиросжиганию. Клетчатка в сельдерее также способствует длительному чувству сытости.
Капуста: белокочанная капуста содержит тартроновую кислоту, пищевые волокна, витамины и фитостеролы, что замедляет образование жировых молекул, улучшает работу кишечника и снижает уровень холестерина.
Кабачок: содержит минимальное количество калорий, богат калием, способствующим нормализации водно-солевого обмена. Источник минералов, витаминов, клетчатки и антиоксидантов.

Зелень:

Петрушка, укроп, базилик, кинза, мята: богатый витаминно-минеральный состав без лишних калорий. Могут быть добавлены к различным блюдам или использованы в смузи для разнообразия и улучшения пищеварения.

Фрукты:

Грейпфрут: эффективный фрукт для похудения, исследования подтверждают его способность снижать вес. Полезен как в свежем виде, так и в виде сока.

 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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