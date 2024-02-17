Информация об алоэ: причины, по которым не рекомендуется использовать в народных рецептах, но пригодно для косметических продуктов, включая кремы и маски

Подробности о алоэ: почему не стоит применять в народных средствах, но полезно в продукции для ухода, такой как кремы и маски

1:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вопрос о применении домашних бьюти-рецептов, особенно с использованием алоэ, остается актуальным, вызывая вопросы о его реальной эффективности.

Фото: creativecommons.org by Silvia Agrasar is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Ксения Зубенко, врач-косметолог клиники эстетической медицины TORI, отмечает, что алоэ широко применяется не только в косметике, но и в средствах для заживления ран, благодаря своим смягчающим и увлажняющим свойствам, а также способности ускорять процессы регенерации кожи при ее повреждении, например, после воздействия ультрафиолетовых лучей. Экстракт алоэ также часто добавляется в средства с антиоксидантами, витаминами и аминокислотами, направленные на борьбу с признаками старения кожи.

Однако, по мнению специалиста, ожидать от домашних рецептов с алоэ такого же эффекта, как от профессиональных средств, не стоит. Сок алоэ, богатый полисахаридами, образует пленку на коже, что может вызывать стянутость. Даже при использовании гелей на основе алоэ, подобных тем, которые производятся некоторыми корейскими брендами, необходимо дополнительно использовать увлажняющий или питательный крем. Поэтому добавление алоэ в воду для умывания возможно, но также требует последующего использования профессиональных увлажняющих средств.

Представлено несколько популярных продуктов с алоэ-вера, которые по своим свойствам превосходят народные рецепты. Среди них:

Успокаивающий крем для лица Aloe Relaxing Cream от It's Skin.

Балансирующий крем для лица Equlibria Balancing Cream от Naobay.

Патчи для глаз Aloe Soothing Essence от Holika Holika.

Мист для лица Ultra Balancing от Ultraceuticals.

Гель для лица и тела после загара от Ligne, St Barth.

Польза и вред АЛОЭ для человека