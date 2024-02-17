Информация об алоэ: причины, по которым не рекомендуется использовать в народных рецептах, но пригодно для косметических продуктов, включая кремы и маски

Вопрос о применении домашних бьюти-рецептов, особенно с использованием алоэ, остается актуальным, вызывая вопросы о его реальной эффективности.
Ксения Зубенко, врач-косметолог клиники эстетической медицины TORI, отмечает, что алоэ широко применяется не только в косметике, но и в средствах для заживления ран, благодаря своим смягчающим и увлажняющим свойствам, а также способности ускорять процессы регенерации кожи при ее повреждении, например, после воздействия ультрафиолетовых лучей. Экстракт алоэ также часто добавляется в средства с антиоксидантами, витаминами и аминокислотами, направленные на борьбу с признаками старения кожи.
Однако, по мнению специалиста, ожидать от домашних рецептов с алоэ такого же эффекта, как от профессиональных средств, не стоит. Сок алоэ, богатый полисахаридами, образует пленку на коже, что может вызывать стянутость. Даже при использовании гелей на основе алоэ, подобных тем, которые производятся некоторыми корейскими брендами, необходимо дополнительно использовать увлажняющий или питательный крем. Поэтому добавление алоэ в воду для умывания возможно, но также требует последующего использования профессиональных увлажняющих средств.
Представлено несколько популярных продуктов с алоэ-вера, которые по своим свойствам превосходят народные рецепты. Среди них:
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