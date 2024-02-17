Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Болезни пионов и их лечение
Урсула фон дер Ляйен: доходы от замороженных активов РФ пойдут на производство оружия для Украины
Посольство РФ: Великобритания попыталась обвинить Москву в смерти Навального*
Зампред Совбеза РФ Медведев: охота госцензуры США на Маска только началась
Итальянские ученые выяснили, что граф Дракула питался растительной пищей
Владимир Зеленский пригласил Дональда Трампа на передовую
20-летняя гимнастка Суни Ли делает сложнейшие элементы
Россия заняла третье место в списке крупнейших поставщиков газа в Турцию
Губернатор Херсонской области Сальдо назвал версию Киева по Ил-76 нелепой и выдуманной для оправдания
Зачем использовать шиммер: руководство по его применению

Для чего нужен шиммер: инструкция по применению

1:45
Моя семья » Красота и стиль

Использование шиммера для лица — это метод декоративного макияжа, который помогает выровнять тон кожи и придать естественное сияние. В состав такого продукта входят различные светоотражающие частицы, как крупные, так и мелкие. В зависимости от выбранного оттенка, эти частицы могут создавать разнообразные эффекты, такие как перламутровое, влажное или сатиновое сияние. Обычно шиммер используется для создания выразительных вечерних образов, при котором под искусственным освещением кожа выглядит свежей и привлекательной.

Для чего нужен шиммер: инструкция по применению
Фото: openverse.org by franchiseopportunitiesphotos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Важно учитывать следующие моменты при использовании шиммера:

  1. Перед нанесением сухого шиммера рекомендуется увлажнить кисть. Для достижения более естественного сияния кожи, следует использовать кремовую основу и корректор. Если нужен более яркий эффект, можно использовать рассыпчатую пудру с большим количеством блесток.
  2. Не следует использовать косметику с эффектом мерцания для маскировки темных кругов под глазами или пигментации. В этих случаях лучше применять специализированные средства, такие как консилер, корректор, BB- или CC-крем.
  3. Наносите шиммер аккуратно и равномерно с помощью широкой кисти на лоб, нос, скулы и подбородок, предварительно используя тональный крем.
  4. Если вы хотите подчеркнуть глаза, используйте тонкую кисть для нанесения шиммера на внутренние уголки глаз или под бровями.
  5. Если вам нужно добавить образу загадочности и сексуальности, можно пройтись кистью с шиммером по зоне декольте или обнаженным плечам. Важно помнить, что косметику с эффектом мерцания можно использовать в любом возрасте, главное — не переборщить с количеством и наносить тонким слоем.

Как пользоваться шиммерами
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Фикус Бенджамина перестанет терять листья: следуйте этим советам

Чтобы фикус Бенджамина не терял листья, прислушайтесь к этим рекоменлациям.

Почему фикус Бенджамина теряет листья
Рассказываем о том, как правильно поливать замиокулькас
Полив замиокулькаса: как часто, какой водой и как правильно поливать суккулент
Рассказываем, когда сеять петунию, чтобы она всех радовала своими яркими цветами
Под египетскими пирамидами нашли то, что объясняет, как они могли быть построены
Расчёты западных аналитиков на победу Украины обернулись катастрофой Дмитрий Плотников "Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на выступление Юлии Навальной на Мюнхенской конференции
Автоэксперт Рязанов рассказал, почему нельзя заправлять машину до полного бака
Тихая роскошь и недорогие ароматы: чем можно заменить очень дорогие парфюмы. Аналоги не хуже
Тихая роскошь и недорогие ароматы: чем можно заменить очень дорогие парфюмы. Аналоги не хуже
Последние материалы
Итальянские ученые выяснили, что граф Дракула питался растительной пищей
Владимир Зеленский пригласил Дональда Трампа на передовую
20-летняя гимнастка Суни Ли делает сложнейшие элементы
Россия заняла третье место в списке крупнейших поставщиков газа в Турцию
Губернатор Херсонской области Сальдо назвал версию Киева по Ил-76 нелепой и выдуманной для оправдания
Сырники с манкой: получаются невероятно воздушными и нежными
Если не цветёт бальзамин
Олаф Шольц: "Мы не будем направлять собственных солдат на Украину"
Автоэксперты объяснили, почему подвески "умирают" раньше срока
Онколог Сулиманов назвал работающие меры профилактики рака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников