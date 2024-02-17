Зачем использовать шиммер: руководство по его применению

Для чего нужен шиммер: инструкция по применению

1:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Использование шиммера для лица — это метод декоративного макияжа, который помогает выровнять тон кожи и придать естественное сияние. В состав такого продукта входят различные светоотражающие частицы, как крупные, так и мелкие. В зависимости от выбранного оттенка, эти частицы могут создавать разнообразные эффекты, такие как перламутровое, влажное или сатиновое сияние. Обычно шиммер используется для создания выразительных вечерних образов, при котором под искусственным освещением кожа выглядит свежей и привлекательной.

Фото: openverse.org by franchiseopportunitiesphotos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Важно учитывать следующие моменты при использовании шиммера:

Перед нанесением сухого шиммера рекомендуется увлажнить кисть. Для достижения более естественного сияния кожи, следует использовать кремовую основу и корректор. Если нужен более яркий эффект, можно использовать рассыпчатую пудру с большим количеством блесток. Не следует использовать косметику с эффектом мерцания для маскировки темных кругов под глазами или пигментации. В этих случаях лучше применять специализированные средства, такие как консилер, корректор, BB- или CC-крем. Наносите шиммер аккуратно и равномерно с помощью широкой кисти на лоб, нос, скулы и подбородок, предварительно используя тональный крем. Если вы хотите подчеркнуть глаза, используйте тонкую кисть для нанесения шиммера на внутренние уголки глаз или под бровями. Если вам нужно добавить образу загадочности и сексуальности, можно пройтись кистью с шиммером по зоне декольте или обнаженным плечам. Важно помнить, что косметику с эффектом мерцания можно использовать в любом возрасте, главное — не переборщить с количеством и наносить тонким слоем.

Как пользоваться шиммерами