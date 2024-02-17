Семь ключевых ингредиентов, обеспечивающих высокую эффективность натуральной косметики

Семь самых эффективных компонентов в натуральной косметике

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В последние годы экокосметика стала чрезвычайно популярной, побивая рекорды продаж. Даже крупные бренды начали выпускать продукты с натуральным составом. Однако, чтобы избежать ловушек маркетинга и выбрать действительно качественные товары, важно внимательно изучать состав на этикетке. Катерина Карпова, основательница бренда натуральной косметики Pure Love, поделилась списком компонентов, на которые стоит обратить внимание при выборе растительных кремов и сывороток.

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Пробиотики

Бифидобактерии, лизаты, инулин и другие "живые бактерии". Эти компоненты, привычные в йогуртах и кефире, сегодня активно используются в косметологии. Они богаты витаминами группы B, необходимыми для здоровья кожи и волос. Пробиотики также способствуют восстановлению естественной микрофлоры кожи и подавлению роста патогенных бактерий. Этот компонент особенно рекомендуется для проблемной, чувствительной и сухой кожи.

Трегалоза

Этот натуральный полисахарид, встречающийся в полезных бактериях, грибах и водорослях, приобрел популярность благодаря своим увлажняющим свойствам. Совместно с другими ингредиентами, такими как гиалуроновая кислота, трегалоза способна увеличить продолжительность увлажняющего эффекта крема. Он также обладает высоким антиоксидантным потенциалом и способствует проникновению активных веществ в глубокие слои кожи. Трегалоза эффективно смягчает неприятные запахи кожи и широко применяется в увлажняющих кремах для лица и тела, а также в зимних косметических средствах.

Лецитин

Этот растительный компонент, получаемый из соевых бобов, содержит большое количество линолевой жирной кислоты, которая активно участвует в процессах восстановления рогового слоя кожи. Лецитин обладает противовоспалительными свойствами и регулирует работу сальных желез. Он часто встречается в антивозрастных и восстанавливающих средствах, а также в сыворотках и кремах для проблемной кожи.

Полиненасыщенные жирные кислоты (EFA)

Эти жирные кислоты, такие как линоленовые, содержатся в ряде растительных масел, таких как шиповник, конопля, черная смородина и бораго. Они не синтезируются организмом человека и могут уменьшить воспаления, зуд и раздражения кожи. Однако они нестабильны и требуют особого ухода при хранении, предпочтительно в холодильнике. Эти кислоты широко используются в уходе за чувствительной, реактивной и сухой кожей, а также для лечения акне и раздражений.

Глицерин

Это химическое вещество естественным образом присутствует в коже человека и способствует удержанию влаги. Он часто используется в увлажняющих средствах для лица и тела, а также в шампунях и кондиционерах для волос. Несмотря на дискуссии о его возможной способности сушить кожу, правильное применение глицерина способно обеспечить увлажнение кожи в любых погодных условиях.

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