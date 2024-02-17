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Определение и уход за чувствительной кожей: реальность и рекомендации

Чувствительная кожа - это не миф: как ее определить и что делать

1:55
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Чувствительная кожа: временное явление или постоянное состояние?

Чувствительная кожа - это не миф: как ее определить и что делать
Фото: Нейросеть Шедеврум

В определении "чувствительной кожи" мы, косметологи, видим избыточно реактивную кожу с близким расположением капилляров. Она подвержена покраснениям при прикосновении, изменении температуры или использовании косметических средств, и может быть склонна к аллергическим реакциям. Этот тип кожи чувствителен к высококонцентрированным кремам и другим средствам ухода, иногда вызывая зуд и дискомфорт. Уход за такой кожей должен быть особенным, как домашний, так и салонный, с использованием продуктов и процедур, безопасных и эффективных.

Определение типа кожи

В косметологии существует четкая классификация типов кожи, однако самостоятельное определение может быть сложным. Рекомендую обращаться к квалифицированным специалистам для точной диагностики. Однако, тип кожи можно определить уже в раннем детстве. Например, красные и шелушащиеся щеки у ребенка могут свидетельствовать о сухой коже в будущем. Сухая кожа во взрослом возрасте характеризуется тонкими порами, чувством стянутости.

Причины чувствительности кожи

Чувствительная кожа может быть врожденной или возникать вследствие различных факторов, таких как заболевания внутренних органов, гормональные изменения, прием лекарств, изменения образа жизни и питания. Возрастные изменения также могут повлиять на тип кожи, приводя к сухости или другим проблемам, требующим коррекции ухода.

Уход за чувствительной кожей

Важно избегать продуктов с определенными ингредиентами, такими как парфюмерные отдушки, спирт, ретиноиды и фруктовые кислоты. Рекомендуется выбирать средства на масляной основе с натуральным составом от проверенных аптечных брендов. Регулярное увлажнение и защита от солнца также важны для поддержания здоровья кожи.

 

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА | СЕКРЕТЫ УХОДА | КАК БОРОТЬСЯ | МИФЫ | ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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