Как быстро избавиться от высыпаний на лице: эффективный метод, который обеспечивает результаты уже за один вечер

Редактор Наталия Капица Beautyhack делится лайфхаком, который помогает ей быстро избавиться от высыпаний на лице перед важными встречами. Она столкнулась с проблемой из-за жирного типа кожи, который усиливает воспаления и акне, особенно в период ПМС.
Общие рекомендации о диете не всегда помогают, поэтому Наталия использует "дуэт": растворенный аспирин и крем "Судокрем". Аспирин, содержащий ацетилсалициловую кислоту, обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, помогая бороться с высыпаниями. "Судокрем" с оксидом цинка также помогает смягчить и успокоить кожу.
После применения этих средств остается лишь небольшая красная точка, которую можно легко скрыть под консилером или тональным кремом.
Чтобы фикус Бенджамина не терял листья, прислушайтесь к этим рекоменлациям.