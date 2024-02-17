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Как быстро избавиться от высыпаний на лице: эффективный метод, который обеспечивает результаты уже за один вечер

Как избавиться от высыпаний на лице за один вечер: экспресс-метод, который точно работает

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Редактор Наталия Капица Beautyhack делится лайфхаком, который помогает ей быстро избавиться от высыпаний на лице перед важными встречами. Она столкнулась с проблемой из-за жирного типа кожи, который усиливает воспаления и акне, особенно в период ПМС.

Как избавиться от высыпаний на лице за один вечер: экспресс-метод, который точно работает
Фото: Нейросеть Шедеврум

Общие рекомендации о диете не всегда помогают, поэтому Наталия использует "дуэт": растворенный аспирин и крем "Судокрем". Аспирин, содержащий ацетилсалициловую кислоту, обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, помогая бороться с высыпаниями. "Судокрем" с оксидом цинка также помогает смягчить и успокоить кожу.

После применения этих средств остается лишь небольшая красная точка, которую можно легко скрыть под консилером или тональным кремом.

КАК УБРАТЬ ПРЫЩИ ЗА НОЧЬ - ЛУЧШИЕ РАБОЧИЕ СРЕДСТВА!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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