Как должны быть очищены кисти для нанесения макияжа

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Как правильно мыть кисти для макияжа

1:35
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Почему важно очищать кисти для макияжа?

Как правильно мыть кисти для макияжа
Фото: openverse.org by freestocks.org is licensed under CC0 1.0.

Каждая кисть для макияжа контактирует с косметическими продуктами и кожей лица, что приводит к накоплению макияжа, сала и пыли. Регулярная очистка кистей необходима по нескольким причинам:

  • Здоровье кожи: загрязненные кисти становятся идеальной средой для размножения бактерий, что может вызвать воспаления, раздражения и высыпания на коже лица.
  • Продление срока службы косметики: бактерии и загрязнения на кистях могут испортить косметические средства, делая их непригодными к использованию.
  • Долговечность кистей: загрязненные ворсинки быстро теряют мягкость и форму, что приводит к необходимости частой замены кистей.
  • Качество макияжа: использование загрязненных кистей может изменить оттенки косметических продуктов и затруднить нанесение макияжа.

Как часто мыть кисти?

Частота мытья кистей зависит от их типа, способа применения и других факторов. Обычно рекомендуется мыть кисти раз в неделю, но кисти, используемые с жидкими косметическими средствами, следует очищать чаще — раз в 2-3 дня или даже ежедневно.

Чем мыть кисти?

Кисти можно мыть с помощью детского шампуня, мягкого мыла, антибактериального чистящего состава или влажных салфеток. Также рекомендуется использовать антисептические средства для обработки кистей. Перед мытьем рекомендуется обработать кисти растительным маслом для удаления остатков косметики, а также использовать кондиционер для придания мягкости ворсинкам кистей.

Как правильно мыть кисти для макияжа / How to clean makeup brushes
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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