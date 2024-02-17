Как должны быть очищены кисти для нанесения макияжа

Почему важно очищать кисти для макияжа?
Каждая кисть для макияжа контактирует с косметическими продуктами и кожей лица, что приводит к накоплению макияжа, сала и пыли. Регулярная очистка кистей необходима по нескольким причинам:
Как часто мыть кисти?
Частота мытья кистей зависит от их типа, способа применения и других факторов. Обычно рекомендуется мыть кисти раз в неделю, но кисти, используемые с жидкими косметическими средствами, следует очищать чаще — раз в 2-3 дня или даже ежедневно.
Чем мыть кисти?
Кисти можно мыть с помощью детского шампуня, мягкого мыла, антибактериального чистящего состава или влажных салфеток. Также рекомендуется использовать антисептические средства для обработки кистей. Перед мытьем рекомендуется обработать кисти растительным маслом для удаления остатков косметики, а также использовать кондиционер для придания мягкости ворсинкам кистей.
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