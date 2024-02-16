Как достичь свежего и сияющего вида лица с помощью хайлайтера: лучшие продукты для любого кошелька

Как освежить лицо с помощью хайлайтера: лучшие средства на любой бюджет

0:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хайлайтер является важным элементом косметички, который помогает освежить лицо и придать ему сияние. Рекомендуется использовать жидкий хайлайтер, так как его проще наносить и он обеспечивает более естественный эффект.

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Следует нанести небольшое количество средства на скулы, под брови, на спинку носа и над верхней губой, затем хорошо растушевать для создания плавного перехода.

Пример такого хайлайтера — Glow Creme от Erborian, который содержит экстракт лакрицы для увлажнения и сияния кожи. Другой хороший вариант — "Фруктовый нектар” от L'Occitane, обеспечивающий натуральное сияние без жирных следов.

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