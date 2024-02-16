Как достичь свежего и сияющего вида лица с помощью хайлайтера: лучшие продукты для любого кошелька

Хайлайтер является важным элементом косметички, который помогает освежить лицо и придать ему сияние. Рекомендуется использовать жидкий хайлайтер, так как его проще наносить и он обеспечивает более естественный эффект.
Следует нанести небольшое количество средства на скулы, под брови, на спинку носа и над верхней губой, затем хорошо растушевать для создания плавного перехода.
Пример такого хайлайтера — Glow Creme от Erborian, который содержит экстракт лакрицы для увлажнения и сияния кожи. Другой хороший вариант — "Фруктовый нектар” от L'Occitane, обеспечивающий натуральное сияние без жирных следов.
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