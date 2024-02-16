Как изменить свои привычки и начать мыть голову не так часто: это очень вредно

Как перестроиться и начать реже мыть голову

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В данной статье рассматривается вопрос о том, что частое мытье волос может приносить больше вреда, чем пользы.

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Вместо того чтобы использовать фен каждый день, следует сушить волосы естественным путем и обеспечить им правильный уход. Важно определить причину повышенной жирности волос, которая может быть связана с гормональными изменениями, нарушением обмена веществ или неправильным уходом.

Постепенно сокращая промежуток времени между мытьем головы, можно перестроиться на более здоровый режим ухода за волосами без особых усилий.

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