Как изменить свои привычки и начать мыть голову не так часто: это очень вредно

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Как перестроиться и начать реже мыть голову

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Моя семья » Красота и стиль

В данной статье рассматривается вопрос о том, что частое мытье волос может приносить больше вреда, чем пользы.

Как перестроиться и начать реже мыть голову
Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0

Вместо того чтобы использовать фен каждый день, следует сушить волосы естественным путем и обеспечить им правильный уход. Важно определить причину повышенной жирности волос, которая может быть связана с гормональными изменениями, нарушением обмена веществ или неправильным уходом.

Постепенно сокращая промежуток времени между мытьем головы, можно перестроиться на более здоровый режим ухода за волосами без особых усилий.

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ВОЛОС | КАК РЕЖЕ МЫТЬ ГОЛОВУ | КАК ПРАВИЛЬНО ИХ МЫТЬ | ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ | АЛИНА ЧАРОВА
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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