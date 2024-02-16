Эти средства восстановят даже самые ломкие и безжизненные волосы

Продукты, которые быстро оживляют волосы

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

За последние пять лет были найдены несколько действительно эффективных средств, которые могут быть полезны и для вас. Вот пять из них:

Фото: unsplash .com/photos/LMZzFEavtNQ by Verne Ho verneho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Бальзам для тонких окрашенных волос Angel. Rinse от Kevin. Murphy подходит девушкам с окрашенными волосами, которые нуждаются в постоянном увлажнении для сохранения гладкости и блеска. Лайфхак: наносите бальзам после каждого мытья головы, используя шампунь той же марки.

Маска для объема и густоты волос "Объем и сила” от Natura Siberica идеально подходит для тех, кто хочет увеличить объем и густоту волос. Используйте ее один-два раза в неделю для достижения максимального эффекта.

Шампунь "Питание и восстановление” от Dove предназначен для сухих и поврежденных волос. Он восстанавливает структуру волос и питает их, делая их более здоровыми и сильными.

Сыворотка для секущихся кончиков волос от Pantene Pro-V мгновенно восстанавливает секущиеся кончики, предотвращая их дальнейшее появление.

КАК Я ВОССТАНОВИЛА ВОЛОСЫ ЗА НЕДЕЛЮ?