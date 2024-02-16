Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Житель Екатеринбурга ударил женщину за отказ покупать ему кофе
НДФЛ для малообеспеченных граждан могут отменить
Особенности кошачьего общения с хозяевами
Депутаты ЛДПР предложили освободить от налогов всех с доходом меньше 30 тыс. в месяц
ЛДПР во время весенней сессии в Госдуме позаботилась о малообеспеченных гражданах
Депутаты ЛДПР выдвинули ряд инициатив социальной направленности
Диетолог Королева рассказала о неочевидных фактах влияния кофе на организм
В Палате представителей США не пропустили законопроект о поддержке Украины
Профессор химии из колледжа Брин-Мор в США Франкл рассказала, как сделать чай вкуснее
Эти средства восстановят даже самые ломкие и безжизненные волосы

Продукты, которые быстро оживляют волосы

1:03
Моя семья » Красота и стиль

За последние пять лет были найдены несколько действительно эффективных средств, которые могут быть полезны и для вас. Вот пять из них:

Продукты, которые быстро оживляют волосы
Фото: unsplash .com/photos/LMZzFEavtNQ by Verne Ho verneho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  • Бальзам для тонких окрашенных волос Angel. Rinse от Kevin. Murphy подходит девушкам с окрашенными волосами, которые нуждаются в постоянном увлажнении для сохранения гладкости и блеска. Лайфхак: наносите бальзам после каждого мытья головы, используя шампунь той же марки.
  • Маска для объема и густоты волос "Объем и сила” от Natura Siberica идеально подходит для тех, кто хочет увеличить объем и густоту волос. Используйте ее один-два раза в неделю для достижения максимального эффекта.
  • Шампунь "Питание и восстановление” от Dove предназначен для сухих и поврежденных волос. Он восстанавливает структуру волос и питает их, делая их более здоровыми и сильными.
  • Сыворотка для секущихся кончиков волос от Pantene Pro-V мгновенно восстанавливает секущиеся кончики, предотвращая их дальнейшее появление.
КАК Я ВОССТАНОВИЛА ВОЛОСЫ ЗА НЕДЕЛЮ?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
На вашей клумбе будет настоящее облако из цветов: этот многолетник очарует яркими красками

Этот многолетник удивит яркими красками и выглядит просто великолепно.

Колокольчик портеншлага отлично подойдёт для украшения клумбы
TopCor: началась тайная эвакуация чиновников и элиты Украины
TopCor: власти и элита Украины тайно эвакуирует семьи и ценности "подо Львов"
Блюдо из субпродукта мегаполезное: приготовьте и удивитесь вкусу
Проверенный рецепт жюльена: с куриной грудкой и шампиньонами, под сырной корочкой
"Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова Миллион дронов от НАТО. Запад помогает террористам киевского режима Дмитрий Плотников Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
С 4 кустов соберёте 12 кг помидоров: этот высокоурожайный сорт помидоров сажают ушлые дачники
В США восхитились боевой мощью новых танков Т-80БВМ ВС РФ
Рассказываем, когда сеять петунию, чтобы она всех радовала своими яркими цветами
Рассказываем, когда сеять петунию, чтобы она всех радовала своими яркими цветами
Последние материалы
Депутаты ЛДПР выдвинули ряд инициатив социальной направленности
Диетолог Королева рассказала о неочевидных фактах влияния кофе на организм
В Палате представителей США не пропустили законопроект о поддержке Украины
Профессор химии из колледжа Брин-Мор в США Франкл рассказала, как сделать чай вкуснее
Армия России приступила к заключительной операции по окружению Авдеевки
В качестве замены Валиевой в роли почётного гостя Игр будущего может выступить Загитова
Эксперты составили топ автомобилей, на которых ездят китайцы у себя в стране
Волочкова рассказала, что пожар помешал ей выступить со своим шоу в Москве
Мыши на даче исчезнут навсегда
Тайны кошачьего сна: как определить отношение питомца по месту отдыха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников