Эти средства восстановят даже самые ломкие и безжизненные волосы

За последние пять лет были найдены несколько действительно эффективных средств, которые могут быть полезны и для вас. Вот пять из них:
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Бальзам для тонких окрашенных волос Angel. Rinse от Kevin. Murphy подходит девушкам с окрашенными волосами, которые нуждаются в постоянном увлажнении для сохранения гладкости и блеска. Лайфхак: наносите бальзам после каждого мытья головы, используя шампунь той же марки.
Маска для объема и густоты волос "Объем и сила” от Natura Siberica идеально подходит для тех, кто хочет увеличить объем и густоту волос. Используйте ее один-два раза в неделю для достижения максимального эффекта.
Шампунь "Питание и восстановление” от Dove предназначен для сухих и поврежденных волос. Он восстанавливает структуру волос и питает их, делая их более здоровыми и сильными.
Сыворотка для секущихся кончиков волос от Pantene Pro-V мгновенно восстанавливает секущиеся кончики, предотвращая их дальнейшее появление.
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