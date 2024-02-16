Для чего нужно использовать уксус для ополаскивания волос и как это действует

Зачем ополаскивать волосы уксусом и как это работает

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Василиса Какорина, директор отдела красоты BeautyHack, продолжает проверять на практике домашние рецепты красоты. В этот раз она решила испытать яблочный уксус. Начав смотреть видео блогеров в социальных сетях, она была впечатлена результатом — девушка использовала уксус для ополаскивания волос, что придало им гладкость, прямоту и блеск. Какорина решила повторить эксперимент.

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В чем же секрет успеха уксуса? Оказывается, он богат различными микроэлементами и минеральными веществами, такими как фосфор, калий, кальций, железо, а также витаминами A, B1, C, E, P. Именно благодаря этим органическим кислотам, яблочный уксус может стать альтернативой салонным процедурам.

Какорина поделилась своими впечатлениями от использования уксуса и отметила, что результат был ошеломительным. Она подчеркнула, что уксус — это натуральное и доступное средство, которое может обеспечить волосам уход, сравнимый с профессиональными процедурами.

Как Применять Яблочный Уксус, Чтобы Ваши Волосы Росли Быстрее И Здоровее | Доктор Вивек