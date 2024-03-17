Цвета в гардеробе, которые могут не только не подойти, но и заметно состарить, от Александра Васильева

Васильев вывел формулу неудачных цветов для женщин, которые делают их гораздо старше

1:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Александр Васильев назвал не очень удачные цвета весны-2024.

Фото: Sesion Hippie by Gaudencio Garcinuño is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Согласно историку моды, весной-2024 лучше избегать оливковых, земляных и бледных оттенков. Эти цвета могут придать коже нездоровый оттенок и не выгодно подчеркнуть её.

Вместо этого рекомендуется выбирать более свежие и яркие цвета, которые будут соответствовать весеннему настроению и лучше смотреться.

Оливково-зелёный действительно стал популярным цветом весной 2024 года и получил признание в журнале VOGUE.

Но мода подвержена изменениям и вкусы и предпочтения могут различаться у разных людей и источников. Если оливковый зелёный считается универсальным и комбинируемым с другими оттенками, то это может быть интересным выбором для весеннего гардероба.

Персиковые и нежные тоновые оттенки действительно могут быть прекрасным выбором для весеннего гардероба. Они могут добавить яркости и свежести к образу, а также визуально придать коже лица свежий и молодой вид.

Если оттенок персикового, такой как "Персиковый пух" (Peach Fuzz), признан главным цветом 2024 года по версии Pantone, то это может быть ещё большим стимулом добавить его в свой гардероб и создать модные и стильные образы в этом сезоне.