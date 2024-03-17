Цвета в гардеробе, которые могут не только не подойти, но и заметно состарить, от Александра Васильева

Александр Васильев назвал не очень удачные цвета весны-2024.
Согласно историку моды, весной-2024 лучше избегать оливковых, земляных и бледных оттенков. Эти цвета могут придать коже нездоровый оттенок и не выгодно подчеркнуть её.
Вместо этого рекомендуется выбирать более свежие и яркие цвета, которые будут соответствовать весеннему настроению и лучше смотреться.
Оливково-зелёный действительно стал популярным цветом весной 2024 года и получил признание в журнале VOGUE.
Но мода подвержена изменениям и вкусы и предпочтения могут различаться у разных людей и источников. Если оливковый зелёный считается универсальным и комбинируемым с другими оттенками, то это может быть интересным выбором для весеннего гардероба.
Персиковые и нежные тоновые оттенки действительно могут быть прекрасным выбором для весеннего гардероба. Они могут добавить яркости и свежести к образу, а также визуально придать коже лица свежий и молодой вид.
Если оттенок персикового, такой как "Персиковый пух" (Peach Fuzz), признан главным цветом 2024 года по версии Pantone, то это может быть ещё большим стимулом добавить его в свой гардероб и создать модные и стильные образы в этом сезоне.
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