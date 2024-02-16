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Что представляет собой концепция "cleanical beauty" и почему она стала важной в настоящее время

Что такое cleanical beauty, и почему этот термин стал актуален сейчас

1:26
Моя семья » Красота и стиль

В этом году пандемия сделала свое влияние на бьюти-индустрию, внедрив новые термины. После "maskne", который отражает проблемы кожи из-за ношения масок, теперь появился термин "cleanical beauty". Этот термин объединяет понятия "clean" и "clinical", описывая косметику с натуральным составом, свободным от вредных ингредиентов.

Что такое cleanical beauty, и почему этот термин стал актуален сейчас
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Несмотря на популярность эко-косметики уже не первый год, сейчас наблюдается увеличение экологически чистых бьюти-продуктов как от известных брендов, так и от новых компаний. Однако, важно понимать, что количество продуктов не всегда соответствует их качеству. Эксперты советуют не только внимательно изучать составы продуктов, но и понимать философию бренда.

Августинус Бадер, основатель экологического бренда, отметил, что некоторые бренды могут подчеркивать научный подход, но при этом не соответствовать понятию "чистоты". Он также подчеркнул, что cleanical beauty представляет собой оптимальное сочетание чистого состава и профессионального ухода, основанного на новейших разработках.

Этот подход отвечает запросам клиентов, которые больше не доверяют маркетинговым уловкам, а ориентируются на качество продукции. Согласно исследованиям The NPD Group, продукция cleanical beauty уже занимает более 20% рынка красоты, а продажи в этом сегменте выросли на 49% с августа 2020 года.

Как устроено бьюти-пространство Faceology
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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