Рассматриваем с экспертом особенности "стрессового" акне и его отличия от других кожных проблем

В сфере красоты появляются новые термины, такие как "маскне", обозначающий высыпания, вызванные ношением медицинских масок. Косметологи обсуждают влияние стресса, неправильного питания и нарушения гормонального фона на появление акне. Врач-дерматолог и косметолог Анна Калуцких объясняет взаимосвязь между стрессом и кожей.
Стрессовые воздействия ведут к избыточному выделению гормона стресса — кортизола, что может привести к гиперплазии сальных желез, закупориванию пор и образованию воспалений на коже. Избыток кортизола также влияет на барьерные функции кожи, что увеличивает риск различных кожных проблем.
Для определения, вызваны ли проблемы с кожей стрессом, рекомендуется провести анализы на гормоны и проследить за общим состоянием организма. Характеристическими признаками стрессового акне могут быть его появление на жирных участках лица, сопровождаемое расширенными порами, черными точками, неровным тоном кожи и зудом.
Для управления стрессом важно регулировать режим сна, следить за питанием и обращаться за помощью к специалистам, таким как врач-невролог. При выборе средств для ухода рекомендуется обратить внимание на тоники с салициловой кислотой, а в случае длительного пребывания акне необходимо обратиться к врачу-дерматологу для назначения соответствующего лечения.
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