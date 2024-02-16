Парикмахер-стилист Евгений Шатохин делился советами о правильном использовании различных масел для ухода за волосами. Кокосовое масло, благодаря полезным аминокислотам, обеспечивает волосам здоровый блеск, защиту от агрессивного воздействия окружающей среды и увлажнение. Рекомендуется применять до мытья, вместо кондиционера или вместе с моющим средством, избегая нанесения на корни при жирном типе кожи головы.
Аргановое масло, любимое трихологами, содержит полиненасыщенные жирные кислоты и другие вещества, способствующие регенерации клеток. Оно эффективно при сухости и замедленном росте волос, а маска с его использованием рекомендуется наносить на волосы, затем укутывать и нагревать для лучшего проникновения в фолликулы.
Касторовое масло помогает предотвратить ломкость волос, укрепить корни и смягчить кутикулу, благодаря рицинолевой кислоте. Репейное масло, известное с давних времен, содержит множество витаминов и элементов. Оно популярно из-за своих уникальных свойств.
Масло авокадо подходит для борьбы с сухостью кончиков и кожи головы, удерживает влагу и придает волосам здоровый вид. Важно помнить, что выбор масла зависит от индивидуальных потребностей волос и кожи головы, а смывание может потребовать дополнительных усилий, но результат стоит вложенных усилий.
Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...