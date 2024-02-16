Рекомендация от специалиста: пять видов масел для волос, которые стоит иметь под рукой в ванной

Советует эксперт — 5 масел для волос, которые необходимо держать на полке в ванной

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Парикмахер-стилист Евгений Шатохин делился советами о правильном использовании различных масел для ухода за волосами. Кокосовое масло, благодаря полезным аминокислотам, обеспечивает волосам здоровый блеск, защиту от агрессивного воздействия окружающей среды и увлажнение. Рекомендуется применять до мытья, вместо кондиционера или вместе с моющим средством, избегая нанесения на корни при жирном типе кожи головы.

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Аргановое масло, любимое трихологами, содержит полиненасыщенные жирные кислоты и другие вещества, способствующие регенерации клеток. Оно эффективно при сухости и замедленном росте волос, а маска с его использованием рекомендуется наносить на волосы, затем укутывать и нагревать для лучшего проникновения в фолликулы.

Касторовое масло помогает предотвратить ломкость волос, укрепить корни и смягчить кутикулу, благодаря рицинолевой кислоте. Репейное масло, известное с давних времен, содержит множество витаминов и элементов. Оно популярно из-за своих уникальных свойств.

Масло авокадо подходит для борьбы с сухостью кончиков и кожи головы, удерживает влагу и придает волосам здоровый вид. Важно помнить, что выбор масла зависит от индивидуальных потребностей волос и кожи головы, а смывание может потребовать дополнительных усилий, но результат стоит вложенных усилий.

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